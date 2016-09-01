パソコン

会員ページ

お知らせ

「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2016年09月29日(木)

Top

ASUS、”性能怪獣”ZenFone 3シリーズを発表 - 価格は約4万円から

Android 09/29 18:13

2016年09月28日(水)

Top

進化を続ける「Zen」シリーズ - ASUSがフラグシップノートPC「ZenBook 3」を国内投入

PC本体 09/28 22:07

Top

ASUS、6GBのRAMを内蔵するハイエンドな「ZenFone 3 Deluxe」10月下旬発売

Android 09/28 18:53

Top

ASUS、デザインを一新した「ZenFone 3」10月7日発売 - 39,800円

Android 09/28 18:15

Top

ASUS、第7世代Core搭載の12.5型モバイルノート「ZenBook 3」を国内販売

PC本体 09/28 17:48

2016年09月27日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - 2テラSSDの低価格化が進む、逆回転でホコリを落とすVEGASファンも

自作 / テクノロジ 09/27 14:15

2016年09月21日(水)

Top

今週の秋葉原情報 - Mini-STXマザー/ケースの単体販売が開始、180Hz対応のROGディスプレイも

自作 / テクノロジ 09/21 15:18

2016年09月16日(金)

Top

ASUS、同社製マザーボードにファン接続用ピンヘッダを増設する拡張カード

自作 / テクノロジ 09/16 15:14

Top

ASUS、対象のR.O.G.マザー購入で「突っ張りホルダー」が当たるキャンペーン

自作 / テクノロジ 09/16 14:48

Top

ASUS、R.O.G.シリーズのGeForce GTX 1080カードにOCモデルをさらに追加

自作 / テクノロジ 09/16 13:49

2016年09月15日(木)

Top

ASUS、独自OCで180Hz駆動を実現した24型フルHDゲーミングディスプレイ

PCゲーミング 09/15 15:13

2016年09月14日(水)

Top

ASUS、キャリアアグリケーション対応の7.9型SIMフリータブ「ZenPad 3 8.0」

Android 09/14 14:14

2016年09月13日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - 容量10TBの新型BarraCudaがデビュー、SSHDの新ブランドFireCudaも登場

自作 / テクノロジ 09/13 21:50

2016年09月12日(月)

Top

ASUS、薄型軽量2in1 PC「TransBook」新モデルの発売を延期

PC本体 09/12 16:26

Top

ASUS、対象製品の購入で食事券がもらえる「家族との絆」キャンペーン

キャンペーン / イベント 09/12 13:08

2016年09月09日(金)

Top

ASUS、小型ゲーミングPC「G20CB」に"Pascal"搭載の新モデル

PCゲーミング 09/09 19:29

Top

ASUS、3GB版GeForce GTX 1060搭載グラフィックスカード - 税込32,000円前後

自作 / テクノロジ 09/09 14:44

2016年09月08日(木)

Top

ASUS、左側面に6つのボタンを備えたMMO向けハイエンドゲーミングマウス

PCゲーミング 09/08 18:58

2016年09月07日(水)

Top

ASUS、装飾パーツを自分で製作できるIntel Z170搭載ゲーミングマザーボード

自作 / テクノロジ 09/07 23:23

2016年09月06日(火)

Top

ASUS、対象のGeForce搭載カード購入で"Paragon"のゲーム内通貨をプレゼント

キャンペーン / イベント 09/06 23:52

2016年09月05日(月)

Top

ASUS、9月28日に新製品発表会を開催 - 「ZenFone 3」を国内投入か

Android 09/05 18:01

2016年09月03日(土)

Top

ソフマップ秋葉原「ASUS ROG Gaming Zone」オープンイベント - 9月10日11日

PCゲーミング 09/03 17:16

2016年09月02日(金)

Top

ASUS、AMD Radeon RX 460 / 470 / 480搭載のゲーマー向けカード

自作 / テクノロジ 09/02 16:32

Top

従来から10%高速化、フラッグシップSoC「Snapdragon 821」詳細が明らかに

自作 / テクノロジ 09/02 15:48

2016年09月01日(木)

Top

ASUS、Kabylake搭載モバイルPC「ZenBook 3」などのスペック詳細

PC本体 09/01 23:36

Top

ASUS、本体厚8mmのUSB Type-C対応15.6型モバイル液晶「ZenScreen」

周辺機器 09/01 00:40

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    2019年はどうなる？ PCテクノロジートレンド - その3 CPU編
  2. 2

    Intel Core i9-9900Kレビュー - 性能は出る、だが歴史は繰り返す？
  3. 3

    Sandy Bridgeおじさん必見！ 最新プラットフォームの自作PCは性能がこんなに違う
  4. 4

    Radeon VIIレビュー - 7nm Vegaでどこまで性能は上がったのか
  5. 5

    今週の秋葉原情報 - GPU非搭載の「Core i9-9900KF」が登場、安価なNVMe M.2 SSD「SN500」も
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む