「ASUS」の最新情報・話題まとめ
2016年09月29日(木)
ASUS、”性能怪獣”ZenFone 3シリーズを発表 - 価格は約4万円から
Android 09/29 18:13
2016年09月28日(水)
ASUS、デザインを一新した「ZenFone 3」10月7日発売 - 39,800円
Android 09/28 18:15
ASUS、第7世代Core搭載の12.5型モバイルノート「ZenBook 3」を国内販売
PC本体 09/28 17:48
2016年09月27日(火)
2016年09月21日(水)
2016年09月16日(金)
ASUS、同社製マザーボードにファン接続用ピンヘッダを増設する拡張カード
自作 / テクノロジ 09/16 15:14
ASUS、対象のR.O.G.マザー購入で「突っ張りホルダー」が当たるキャンペーン
自作 / テクノロジ 09/16 14:48
2016年09月15日(木)
ASUS、独自OCで180Hz駆動を実現した24型フルHDゲーミングディスプレイ
PCゲーミング 09/15 15:13
2016年09月14日(水)
2016年09月13日(火)
2016年09月12日(月)
ASUS、薄型軽量2in1 PC「TransBook」新モデルの発売を延期
PC本体 09/12 16:26
ASUS、対象製品の購入で食事券がもらえる「家族との絆」キャンペーン
キャンペーン / イベント 09/12 13:08
2016年09月09日(金)
ASUS、小型ゲーミングPC「G20CB」に"Pascal"搭載の新モデル
PCゲーミング 09/09 19:29
2016年09月08日(木)
ASUS、左側面に6つのボタンを備えたMMO向けハイエンドゲーミングマウス
PCゲーミング 09/08 18:58
2016年09月07日(水)
ASUS、装飾パーツを自分で製作できるIntel Z170搭載ゲーミングマザーボード
自作 / テクノロジ 09/07 23:23
2016年09月06日(火)
2016年09月05日(月)
ASUS、9月28日に新製品発表会を開催 - 「ZenFone 3」を国内投入か
Android 09/05 18:01
2016年09月03日(土)
2016年09月02日(金)
2016年09月01日(木)
ASUS、Kabylake搭載モバイルPC「ZenBook 3」などのスペック詳細
PC本体 09/01 23:36
ASUS、本体厚8mmのUSB Type-C対応15.6型モバイル液晶「ZenScreen」
周辺機器 09/01 00:40
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