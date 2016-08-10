パソコン

会員ページ

お知らせ

「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2016年08月31日(水)

Top

ASUS ZenFone 3デザイナーが語るその秘密 - 日本投入は9月予定

Android 08/31 07:00

2016年08月26日(金)

Top

ASUS、薄型軽量2in1 PC「TransBook」に新モデル - 12.6型と10.1型そろえる

PC本体 08/26 18:33

Top

ASUS、価格を抑えたスタンダードノートPC「ASUS VivoBook」7モデル

PC本体 08/26 16:07

Top

ASUS、ディスプレイが360度開く13.3型2in1ノート「ZenBook Flip UX360UA」

PC本体 08/26 15:49

Top

ASUS、奥行き18.1cmのスリムな21.5インチ一体型デスクトップPC

PC本体 08/26 15:22

Top

ASUS、GeForce 930MX搭載の21.5インチ液晶一体型PC「Zen AiO ZN220ICGK」

PC本体 08/26 14:47

Top

ASUS、Xeon E3-1200 v5シリーズ対応のWS向けマイクロATXマザーボード

自作 / テクノロジ 08/26 11:40

2016年08月25日(木)

Top

ASUS、13.9mmの薄型外付けDVDスーパーマルチドライブ

周辺機器 08/25 18:03

2016年08月24日(水)

Top

今週の秋葉原情報 - メモリ3GB版のGeForce GTX 1060カードが登場、3万円以下のモデルも

自作 / テクノロジ 08/24 13:15

2016年08月23日(火)

Top

ASUS、大容量バッテリースマホ「ZenFone Max」をAndroid 6.0に

Android 08/23 15:54

2016年08月19日(金)

Top

ASUS、デュアルファンクーラー採用のOC版GeForce GTX 1070/1060搭載カード

自作 / テクノロジ 08/19 23:19

Top

ASUS、外排気タイプのクーラーを採用したGeForce GTX 10シリーズ搭載カード

自作 / テクノロジ 08/19 22:41

2016年08月16日(火)

Top

「ZenFone 2 Laser」と「ZenPad 7.0」がAndroid 6.0に

Android 08/16 14:19

Top

NVIDIA、"Pascal"世代のGeForce GTX 10シリーズをノートPC向けに提供 - デスクトップPCとの性能差を本格的に解消

PCゲーミング 08/16 13:00

2016年08月12日(金)

Top

ASUS、LEDイルミ充実のGeForce GTX 1070グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 08/12 14:53

Top

ASUS「R.O.G」、10周年モデルはOC機能充実のハイエンドゲーミングマザー

自作 / テクノロジ 08/12 14:40

2016年08月10日(水)

Top

Windows 10搭載の小型PC「ASUS VivoMini」新モデル、薄型モデルも登場

PC本体 08/10 15:35

Top

ASUS、スマホともワイヤレス接続できるBluetoothスピーカー内蔵27型4K液晶

周辺機器 08/10 15:15

Top

ASUS、144Hz駆動と1ms応答に対応した24型ゲーミング液晶ディスプレイ

PCゲーミング 08/10 15:15

Top

ASUS、Celeron 3205Uを搭載したChrome OS搭載小型PC新モデル

PC本体 08/10 13:34

2016年08月09日(火)

Top

楽天モバイル、映像美とサラウンド再生を楽しめる「ZenPad 10」を販売開始

Android 08/09 17:08

2016年08月05日(金)

Top

ASUS、Intel B150チップセットで1万円前後の低価格マイクロATXマザー

自作 / テクノロジ 08/05 20:19

2016年08月04日(木)

Top

車内ではドラレコ、外ではアクションカメラに - ASUS「RECO Sync」

デジカメ 08/04 19:01

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    2019年はどうなる？ PCテクノロジートレンド - その3 CPU編
  2. 2

    Intel Core i9-9900Kレビュー - 性能は出る、だが歴史は繰り返す？
  3. 3

    Sandy Bridgeおじさん必見！ 最新プラットフォームの自作PCは性能がこんなに違う
  4. 4

    Radeon VIIレビュー - 7nm Vegaでどこまで性能は上がったのか
  5. 5

    今週の秋葉原情報 - GPU非搭載の「Core i9-9900KF」が登場、安価なNVMe M.2 SSD「SN500」も
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む