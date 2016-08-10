「ASUS」の最新情報・話題まとめ
2016年08月31日(水)
ASUS ZenFone 3デザイナーが語るその秘密 - 日本投入は9月予定
Android 08/31 07:00
2016年08月26日(金)
ASUS、価格を抑えたスタンダードノートPC「ASUS VivoBook」7モデル
PC本体 08/26 16:07
ASUS、奥行き18.1cmのスリムな21.5インチ一体型デスクトップPC
PC本体 08/26 15:22
2016年08月25日(木)
ASUS、13.9mmの薄型外付けDVDスーパーマルチドライブ
周辺機器 08/25 18:03
2016年08月24日(水)
2016年08月23日(火)
ASUS、大容量バッテリースマホ「ZenFone Max」をAndroid 6.0に
Android 08/23 15:54
2016年08月19日(金)
2016年08月16日(火)
「ZenFone 2 Laser」と「ZenPad 7.0」がAndroid 6.0に
Android 08/16 14:19
2016年08月12日(金)
ASUS、LEDイルミ充実のGeForce GTX 1070グラフィックスカード
自作 / テクノロジ 08/12 14:53
ASUS「R.O.G」、10周年モデルはOC機能充実のハイエンドゲーミングマザー
自作 / テクノロジ 08/12 14:40
2016年08月10日(水)
Windows 10搭載の小型PC「ASUS VivoMini」新モデル、薄型モデルも登場
PC本体 08/10 15:35
ASUS、スマホともワイヤレス接続できるBluetoothスピーカー内蔵27型4K液晶
周辺機器 08/10 15:15
ASUS、144Hz駆動と1ms応答に対応した24型ゲーミング液晶ディスプレイ
PCゲーミング 08/10 15:15
ASUS、Celeron 3205Uを搭載したChrome OS搭載小型PC新モデル
PC本体 08/10 13:34
2016年08月09日(火)
楽天モバイル、映像美とサラウンド再生を楽しめる「ZenPad 10」を販売開始
Android 08/09 17:08
2016年08月05日(金)
ASUS、Intel B150チップセットで1万円前後の低価格マイクロATXマザー
自作 / テクノロジ 08/05 20:19
2016年08月04日(木)
車内ではドラレコ、外ではアクションカメラに - ASUS「RECO Sync」
デジカメ 08/04 19:01
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