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「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2016年04月28日(木)

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ASUS、省スペースデスクトップPCにIntel CPUとAMD APUの限定モデル

PC本体 04/28 14:51

2016年04月26日(火)

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今週の秋葉原情報 - オリジナルPCケースが作れるキットが登場、あのヨット型ケースも発売に

PCゲーミング 04/26 15:20

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ASUS、23型フルHD IPS液晶のオールインワンPC「Vivo AiO V230ICUK」

PC本体 04/26 12:37

2016年04月22日(金)

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ASUS、基板の背面が光るB150搭載ゲーミングMini-ITXマザーボード 2モデル

PCゲーミング 04/22 21:44

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ASUS、USBメモリサイズのヘッドホンアンプ内蔵オーディオデバイス

周辺機器 04/22 13:15

2016年04月21日(木)

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マザーボードメーカー各社が"Broadwell-E"対応BIOSの提供を開始

自作 / テクノロジ 04/21 06:00

2016年04月15日(金)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第116回 「ZenWatch 2」の充電動作を調べて見た

Android 04/15 15:23

2016年04月13日(水)

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ASUS、144Hzのリフレッシュレートに対応した27型ゲーミング液晶

PCゲーミング 04/13 15:20

2016年04月12日(火)

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今週の秋葉原情報 - 3.5インチHDDが10テラの時代に突入、ヘリウム封入モデルが2社から

自作 / テクノロジ 04/12 15:08

2016年04月08日(金)

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ASUS、Intel C232搭載でXeon E3-1200 v5対応のゲーミングマザーボード

自作 / テクノロジ 04/08 15:35

2016年04月06日(水)

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ASUS、Atom x5-Z8350搭載のVivoStick TS10を国内販売 - 価格は21,500円前後

PC本体 04/06 17:04

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