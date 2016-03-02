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「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2016年03月31日(木)

Top

ASUS、液晶一体型PC「Zen AiO」最上位モデルの貸し出しプログラム

PC本体 03/31 12:42

2016年03月30日(水)

Top

ASUS、エントリー向けAndroidスマホ「ZenFone Go」を4月2日発売

Android 03/30 11:50

2016年03月28日(月)

Top

ASUS、税別3万円台のデタッチャブル式10.1型2in1 PC「TransBook T100TAF」

PC本体 03/28 14:46

2016年03月23日(水)

Top

今週の秋葉原情報 - Wraithクーラー付属のAPUが発売に、STRIXブランドのサウンドカードも

自作 / テクノロジ 03/23 14:32

2016年03月22日(火)

Top

サイコム、一部のコラボゲーミングPC購入で先着30名にマウスをプレゼント

PCゲーミング 03/22 13:08

2016年03月20日(日)

Top

ASUS「ZenFone Zoom」のカメラ機能を試しまくる

デジカメ 03/20 21:00

2016年03月18日(金)

Top

ASUS、「STRIX」ブランドのゲーマー向けサウンドカード 3モデル

自作 / テクノロジ 03/18 15:01

2016年03月16日(水)

Top

今週の秋葉原情報 - プラズマ装備のROGメモリが登場、ラズパイ搭載の電子工作学習キットも

PCゲーミング 03/16 18:41

Top

ASUS、大容量バッテリー搭載スマホ「ZenFone Max」を18日に販売開始

その他ガジェット 03/16 18:26

Top

ASUS、3,840×2,160ドットの4K液晶搭載限定ハイエンドノートPC

PC本体 03/16 14:40

Top

ASUS、ハイスペックを詰め込んだ小型デスクトップPC「K20CD」

PC本体 03/16 13:58

2016年03月12日(土)

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ASUS、4基のPCI Express 3.0 x16スロットを搭載したZ170マザーボード

自作 / テクノロジ 03/12 00:05

2016年03月11日(金)

Top

ASUS、Radeon R9 380Xを搭載した準ファンレス仕様のグラフィックスカード

自作 / テクノロジ 03/11 19:08

Top

ASUS、エントリー向け機能を載せたSIMフリーAndroidスマホ「ZenFone Go」

Android 03/11 12:40

2016年03月09日(水)

Top

今週の秋葉原情報 - AMDの新型クーラー「Wraith」が登場、LEDテープを直結できるマザーも

PCゲーミング 03/09 15:05

2016年03月08日(火)

Top

ASUS、最大2,167Mbps対応無線LANルーターや34型曲面ディスプレイなどゲーミング周辺機器新モデルを国内投入

PCゲーミング 03/08 15:45

2016年03月07日(月)

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ASUS、USB Type-Cコネクタ搭載の15.6型モバイルディスプレイ「MB169C+」

周辺機器 03/07 21:33

Top

ASUS、シネスコサイズの34型曲面ディスプレイを国内販売 - 税込20万円前後

周辺機器 03/07 20:27

Top

ASUS、最大転送速度2,167Mbpsのゲーマー向け無線LANルーター「RT-AC88U」

周辺機器 03/07 19:27

2016年03月04日(金)

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LED搭載のゲーマー向けハイエンドマザー「MAXIMUS VIII FORMULA」国内投入

自作 / テクノロジ 03/04 13:21

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ASUS、奥行き約18cmのWindows 10採用21.5型液晶一体型PC

PC本体 03/04 12:29

2016年03月02日(水)

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ASUS、バッテリ容量が巨大すぎるSIMフリースマホ「ZenFone Max」

PC本体 03/02 15:00

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ASUS「ZenFone Max」、超スタミナ!! バッテリー容量5,000mAhのスマホ

Android 03/02 13:03

2016年03月01日(火)

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今週の秋葉原情報 - 白いRadeon R9 Nanoカードが登場、受注終了のPT3は入手困難に

PCゲーミング 03/01 21:06

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