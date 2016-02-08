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「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2016年02月26日(金)

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ASUS、Intel H110搭載のシンプルなMini-ITXマザーボード「H110I-PLUS」

自作 / テクノロジ 02/26 20:43

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ASUS、ゲーム向け機能を豊富に備えたIntel B150搭載マザーボード

PCゲーミング 02/26 19:26

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ASUS、Radeon R9 Nano搭載のホワイトカラーグラフィックスカード

自作 / テクノロジ 02/26 16:52

2016年02月25日(木)

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ASUS、法人ユーザーに特化したオンラインショップをオープン

PC本体 02/25 17:51

2016年02月17日(水)

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ASUS、G-SYNCに対応した27型4Kゲーミングディスプレイ「ROG Swift PG27AQ」

PCゲーミング 02/17 21:17

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ASUS、12時間のバッテリ駆動が可能な13.3型プレミアムノートPC「ZenBook」

PC本体 02/17 19:33

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ASUS、3万円台中盤の11.6型モバイルノートPC新シリーズ「VivoBook」

PC本体 02/17 19:33

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ASUS、13.3型/17.3型のスタンダードノートPC「X」シリーズ

PC本体 02/17 19:33

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モンスターついに日本に上陸 - 「世界初の水冷対応」をうたう17.3型ゲーミングノートPC「ROG GX700VO」発表会

PCゲーミング 02/17 18:07

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ASUS、17.3型水冷ゲーミングノートPC「ROG GX」 - 専用スーツケースが付属

PCゲーミング 02/17 13:52

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ASUS、最高レベルのスペックを備えた17.3型ゲーミングノートPC「ROG G」

PCゲーミング 02/17 13:19

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ASUS、15.6型/17.3型スタンダード・ゲーミングノートPC「ROG GL」シリーズ

PCゲーミング 02/17 13:03

2016年02月09日(火)

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今週の秋葉原情報 - COMPUTEXで話題のあのMini-ITXケースが発売に、自作IoTキットの再入荷も

PCゲーミング 02/09 19:01

2016年02月08日(月)

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ASUS、「ZenFone Zoom」スタンダードモデルを13日発売

PC本体 02/08 17:15

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ASUS、光学3倍ズームスマホ「ZenFone Zoom」のスタンダードモデル13日発売

MVNO 02/08 15:57

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