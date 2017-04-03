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「AI」の最新情報・話題まとめ

AI(人工知能)が生活・ビジネスにもたらす変化と可能性をリポート

2017年04月29日(土)

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新たな動きとして根付くか? コミュニティサイト活用進化の姿

ビジネス 04/29 07:00

2017年04月28日(金)

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りらいあ、IBM Watsonに対応したバーチャルエージェント

マーケティング 04/28 16:44

2017年04月27日(木)

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米Amazon「Echo Look」発表、ファッション向けのスマートな自撮りカメラ

その他ガジェット 04/27 13:49

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業績を伸ばすLINE、今後の成長余地は?

ビジネス 04/27 11:48

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AIと自動化の推進で未来は暗いものに!?

開発/エンジニア 04/27 08:00

2017年04月24日(月)

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今さら聞けないビジネスIT用語集 第1回 AIで人は楽になる? 失業する? --「人工知能」

ビジネス 04/24 14:32

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ディープラーニング学習時の電力効率を向上させる回路技術を開発-富士通研

スパコン/HPC 04/24 13:07

2017年04月22日(土)

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フェイスブックがMessengerアプリで描く未来

ビジネス 04/22 07:00

2017年04月12日(水)

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【DevCon Japan 2017】すべてのMCU/MPUでe-AIのサポートを目指すルネサス

半導体デバイス 04/12 09:30

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【DevCon Japan 2017】知性を持った組込機器を実現するルネサスの「e-AI」

半導体デバイス 04/12 08:00

2017年04月11日(火)

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GoogleのAI開発を支えるディープラーニング専用プロセッサ「TPU」 - ISCA論文レビュー版から、その仕組みを読み解く

スパコン/HPC 04/11 11:00

2017年04月04日(火)

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IBMが天気予報事業で目指す、21世紀型資源メジャーの座

ビジネス 04/04 12:17

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トーマツ、テキスト分析技術で特許取得 - 会計検査やアドバイザリーに応用

企業動向 04/04 10:44

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ポータルの「goo」が20周年! 技術の蓄積が生きるこれからの20年

ビジネス 04/04 07:00

2017年04月03日(月)

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「女子高生AI りんな」が「イケメンAI りんお」に!? - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 04/03 20:29

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NEC、AI・IoT時代のデータ流通・利活用に向けて「データ流通戦略室」新設

企業動向 04/03 16:57

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