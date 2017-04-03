「AI」の最新情報・話題まとめ
2017年04月29日(土)
新たな動きとして根付くか? コミュニティサイト活用進化の姿
ビジネス 04/29 07:00
2017年04月28日(金)
りらいあ、IBM Watsonに対応したバーチャルエージェント
マーケティング 04/28 16:44
2017年04月27日(木)
米Amazon「Echo Look」発表、ファッション向けのスマートな自撮りカメラ
その他ガジェット 04/27 13:49
業績を伸ばすLINE、今後の成長余地は?
ビジネス 04/27 11:48
AIと自動化の推進で未来は暗いものに!?
開発/エンジニア 04/27 08:00
2017年04月24日(月)
今さら聞けないビジネスIT用語集 第1回 AIで人は楽になる? 失業する? --「人工知能」
ビジネス 04/24 14:32
ディープラーニング学習時の電力効率を向上させる回路技術を開発-富士通研
スパコン/HPC 04/24 13:07
2017年04月22日(土)
フェイスブックがMessengerアプリで描く未来
ビジネス 04/22 07:00
2017年04月12日(水)
【DevCon Japan 2017】知性を持った組込機器を実現するルネサスの「e-AI」
半導体デバイス 04/12 08:00
2017年04月11日(火)
2017年04月04日(火)
IBMが天気予報事業で目指す、21世紀型資源メジャーの座
ビジネス 04/04 12:17
トーマツ、テキスト分析技術で特許取得 - 会計検査やアドバイザリーに応用
企業動向 04/04 10:44
ポータルの「goo」が20周年! 技術の蓄積が生きるこれからの20年
ビジネス 04/04 07:00
2017年04月03日(月)
NEC、AI・IoT時代のデータ流通・利活用に向けて「データ流通戦略室」新設
企業動向 04/03 16:57
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