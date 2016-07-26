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「arrows」の最新情報・話題まとめ

富士通モバイルコミュニケーションズが展開するAndroid搭載スマートフォン、および、富士通・富士通コネクテッドテクノロジーズが展開するAndroid・Windows搭載タブレット端末。

2016年07月28日(木)

Top

DMM mobile、富士通製スマホ「arrows M03」発売 - 33,800円

MVNO 07/28 21:41

2016年07月26日(火)

Top

ドコモ、虹彩認証搭載タブレット「arrows Tab」29日発売 - 82,944円

携帯キャリア 07/26 16:41

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