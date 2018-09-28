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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2018年09月28日(金)

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Arm、ADAS向けにSplit-Lock機構を搭載したCortex-A76AEを発表

カーエレクトロニクス 09/28 15:51

2018年09月21日(金)

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Hot Chips 30 - Armの第1世代マシンラーニングプロセサ 第3回 柔軟性を持つことで進化に対応するMLプロセサ

スパコン/HPC 09/21 07:17

2018年09月20日(木)

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Hot Chips 30 - Armの第1世代マシンラーニングプロセサ 第2回 Arm MLプロセサのPOP IPにおける性能を読み解く

スパコン/HPC 09/20 07:15

2018年09月19日(水)

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Hot Chips 30 - Armの第1世代マシンラーニングプロセサ 第1回 Armが第1世代マシンラーニングプロセサの内部構造を発表

スパコン/HPC 09/19 07:50

2018年09月04日(火)

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吉川明日論の半導体放談 第44回 Digital Disrupter(破壊的創造者)の登場

半導体デバイス 09/04 08:38

2018年09月03日(月)

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Hot Chips 30 - 富士通が発表したPost-Kスパコンのプロセサ 第4回 ポスト「京」スパコンはどの程度の性能になるのか？

スパコン/HPC 09/03 09:53

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