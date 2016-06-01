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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2016年06月17日(金)

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トランセンド、バックアップを重視した2ベイ8TBと1ベイ4TBのNAS

周辺機器 06/17 20:21

2016年06月09日(木)

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顧客要求でアーキテクチャの一部を変更可能に - ARMの新たなライセンス形態「Cortex Technology」を読み解く

半導体デバイス 06/09 10:00

2016年06月01日(水)

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モバイル機器向けに性能/消費電力比の改善を図ったARMのCortex-A73

半導体デバイス 06/01 16:58

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