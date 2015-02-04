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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2015年02月25日(水)

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ARM、IBMクラウドに直接データを集めるmbed IoTスタータキットを発表

組み込み 02/25 18:07

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EZchip、ARM 100コアプロセッサを発表

開発/エンジニア 02/25 11:00

2015年02月19日(木)

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米Qualcomm、Cortex-A72搭載の新SoC「Snapdragon 620 / 618」発表

自作 / テクノロジ 02/19 19:01

2015年02月18日(水)

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ARM、mbedプラットフォーム拡張に向けIoTセキュリティ企業Offsparkを買収

組み込み 02/18 17:24

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ARM、大手IoTセキュリティ企業の蘭Offsparkを買収

セキュリティ 02/18 07:30

2015年02月16日(月)

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ARM Cortex-M7に見る、今後のMCUの方向性

半導体デバイス 02/16 16:38

2015年02月10日(火)

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東芝、ARM Cortex-M0コア搭載の複合機やプリンタ向けマイコンを発表

半導体デバイス 02/10 11:11

2015年02月06日(金)

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Cadence、ARMの次世代コアを含むモバイルIPスイート向けに開発環境を発表

半導体デバイス 02/06 15:34

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Cadence、ARMのAFBCプロトコルのライセンスを取得

半導体デバイス 02/06 15:32

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英ARM「Cortex-A72」プレスカンファレンス、16nmのFinFET製造を想定し高い電力効率

自作 / テクノロジ 02/06 12:55

2015年02月04日(水)

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ARM、次世代コア「Cortex-A72」や次世代GPUコアなどのIPスイートを発表

半導体デバイス 02/04 18:45

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英ARM、新たな64bit CPU「Cortex-A72」などを発表 - A72はA15比3.5倍の性能

自作 / テクノロジ 02/04 12:10

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