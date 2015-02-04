「ARM」の最新情報・話題まとめ
2015年02月25日(水)
ARM、IBMクラウドに直接データを集めるmbed IoTスタータキットを発表
組み込み 02/25 18:07
EZchip、ARM 100コアプロセッサを発表
開発/エンジニア 02/25 11:00
2015年02月19日(木)
2015年02月18日(水)
ARM、mbedプラットフォーム拡張に向けIoTセキュリティ企業Offsparkを買収
組み込み 02/18 17:24
ARM、大手IoTセキュリティ企業の蘭Offsparkを買収
セキュリティ 02/18 07:30
2015年02月16日(月)
ARM Cortex-M7に見る、今後のMCUの方向性
半導体デバイス 02/16 16:38
2015年02月10日(火)
東芝、ARM Cortex-M0コア搭載の複合機やプリンタ向けマイコンを発表
半導体デバイス 02/10 11:11
2015年02月06日(金)
Cadence、ARMの次世代コアを含むモバイルIPスイート向けに開発環境を発表
半導体デバイス 02/06 15:34
Cadence、ARMのAFBCプロトコルのライセンスを取得
半導体デバイス 02/06 15:32
2015年02月04日(水)
ARM、次世代コア「Cortex-A72」や次世代GPUコアなどのIPスイートを発表
半導体デバイス 02/04 18:45
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