「ARM」の最新情報・話題まとめ
2012年04月23日(月)
2012年04月19日(木)
ARM、Cortex-A15クワッドコア・ハード・マクロを発表
半導体デバイス 04/19 19:01
ARM、TSMCの40nm/28nmプロセス・バリアントに対応したPOPを発表
半導体デバイス 04/19 10:50
2012年04月17日(火)
次期OS名称は「Windows 8」に正式決定、8/Pro/RTの3エディションに
Windows 04/17 14:14
2012年04月13日(金)
新型Apple TV/iPad 2のA5プロセッサは32nm製造プロセスを採用か - 海外報道
アップル 04/13 17:59
2012年04月10日(火)
ARM/GEMALTO/G&Dの3社、次世代セキュリティ技術で合弁会社を設立
半導体デバイス 04/10 18:21
2012年04月06日(金)
2012年04月03日(火)
Freescale、Cortex-A5/M4コアを搭載したマルチコアコントローラを発表
半導体デバイス 04/03 15:36
2012年04月02日(月)
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