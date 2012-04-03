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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2012年04月23日(月)

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カーエレクトロニクスの進化と未来 第33回 居住性追求もやはり"燃費"が良いインホイールモータ - SIM-Driveの第2号車

カーエレクトロニクス 04/23 10:02

2012年04月19日(木)

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ARM、Cortex-A15クワッドコア・ハード・マクロを発表

半導体デバイス 04/19 19:01

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ARM、TSMCの40nm/28nmプロセス・バリアントに対応したPOPを発表

半導体デバイス 04/19 10:50

2012年04月17日(火)

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次期OS名称は「Windows 8」に正式決定、8/Pro/RTの3エディションに

Windows 04/17 14:14

2012年04月13日(金)

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新型Apple TV/iPad 2のA5プロセッサは32nm製造プロセスを採用か - 海外報道

アップル 04/13 17:59

2012年04月10日(火)

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ARM/GEMALTO/G&Dの3社、次世代セキュリティ技術で合弁会社を設立

半導体デバイス 04/10 18:21

2012年04月06日(金)

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技術者たちの挑戦 - ARM+Linux組込プラットフォーム「Armadillo」誕生秘話 第6回 新たなコンセプトのもとに開発された「Armadillo-500」

半導体デバイス 04/06 07:00

2012年04月03日(火)

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Freescale、Cortex-A5/M4コアを搭載したマルチコアコントローラを発表

半導体デバイス 04/03 15:36

2012年04月02日(月)

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技術者たちの挑戦 - ARM+Linux組込プラットフォーム「Armadillo」誕生秘話 第5回 歴代のArmadilloシリーズと、それぞれに搭載されたARMコア

半導体デバイス 04/02 17:00

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