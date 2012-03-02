「ARM」の最新情報・話題まとめ
2012年03月23日(金)
2012年03月22日(木)
NXP、Cortex-M0+のライセンスを取得を発表
半導体デバイス 03/22 13:00
Freescale、Cortex-M0+プロセッサを搭載した新マイコンシリーズを発表
半導体デバイス 03/22 13:00
2012年03月16日(金)
富士通研、CPUの動作を実時間精度で再現するシミュレーション技術を開発
半導体デバイス 03/16 10:00
ARM、最高クラスのエネルギー効率を実現した32ビットプロセッサを発表
半導体デバイス 03/16 08:30
2012年03月12日(月)
ARM、CPUとGPUの最適化に対応した開発環境「DS-5 v5.9」を発表
半導体デバイス 03/12 16:35
2012年03月09日(金)
2012年03月08日(木)
Silicon Labs、Cortex-M3ベースのミクスドシグナルMCUファミリを発表
半導体デバイス 03/08 18:31
2012年03月05日(月)
2012年03月02日(金)
XilinxのZynq-7000シリーズ、LinuxベースのAMPソリューションをサポート
半導体デバイス 03/02 14:27
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