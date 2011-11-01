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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2011年11月29日(火)

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Renesas Electronics Europe、Dual Cortex-A9搭載SoCを発表

半導体デバイス 11/29 07:00

2011年11月25日(金)

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TI、複数の産業用通信プロトコルをサポートするソリューションを発表

半導体デバイス 11/25 11:47

2011年11月24日(木)

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DIPパッケージは秋葉原のニーズが生んだ - NXPのCortex-Mコア搭載マイコン

半導体デバイス 11/24 15:00

2011年11月22日(火)

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ARM、台湾の新竹にデザイン・センターを開設 - R&Dを強化

半導体デバイス 11/22 20:35

2011年11月11日(金)

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Freescale、最大動作周波数200MHzを実現したCortex-Mベースマイコンを発表

半導体デバイス 11/11 16:29

Top

成功をもたらすパートナーシップとは - ARM Technical Symposia 2011が開催

半導体デバイス 11/11 16:27

2011年11月10日(木)

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ARM、最大8コアまで対応可能な次世代GPU「ARM Mali-T658」を発表

半導体デバイス 11/10 20:30

2011年11月09日(水)

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NVIDIA、モバイル機器向けクアッドコアプロセッサ「Tegra 3」の提供を開始

半導体デバイス 11/09 17:22

2011年11月01日(火)

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TI、5ドルから使用可能なARM Cortex-A8 マイクロプロセッサを発表

半導体デバイス 11/01 15:30

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Freescale、Cortex-A5とCortex-M4を内蔵した新プラットフォームを発表

企業IT 11/01 10:49

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