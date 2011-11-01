「ARM」の最新情報・話題まとめ
2011年11月29日(火)
2011年11月25日(金)
TI、複数の産業用通信プロトコルをサポートするソリューションを発表
半導体デバイス 11/25 11:47
2011年11月24日(木)
DIPパッケージは秋葉原のニーズが生んだ - NXPのCortex-Mコア搭載マイコン
半導体デバイス 11/24 15:00
2011年11月22日(火)
ARM、台湾の新竹にデザイン・センターを開設 - R&Dを強化
半導体デバイス 11/22 20:35
2011年11月11日(金)
2011年11月10日(木)
ARM、最大8コアまで対応可能な次世代GPU「ARM Mali-T658」を発表
半導体デバイス 11/10 20:30
2011年11月09日(水)
NVIDIA、モバイル機器向けクアッドコアプロセッサ「Tegra 3」の提供を開始
半導体デバイス 11/09 17:22
2011年11月01日(火)
TI、5ドルから使用可能なARM Cortex-A8 マイクロプロセッサを発表
半導体デバイス 11/01 15:30
Freescale、Cortex-A5とCortex-M4を内蔵した新プラットフォームを発表
企業IT 11/01 10:49
バックナンバー
|2019
|2018
|2017