パソコン

会員ページ

お知らせ

「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2011年10月31日(月)

Top

ARM、64ビットアーキテクチャ「ARMv8」の概要を公開

半導体デバイス 10/31 19:04

Top

ARM TechCon 2011 - 英ARMが64bit対応の次期アーキテクチャ「ARMv8」発表、ARM 64bitの内容が明らかに

自作 / テクノロジ 10/31 13:11

Top

ARM、Cortex-A7やZynq 7000に対応したソフト開発ツールの新版を発表

半導体デバイス 10/31 12:28

2011年10月28日(金)

Top

NXP、Cortex-M0マイコンファミリにTSSOP/SOパッケージをオプションで追加

半導体デバイス 10/28 20:58

2011年10月21日(金)

Top

ARM、Cortex-A8比で5倍のエネルギー効率を実現した「Cortex-A7」を発表

半導体デバイス 10/21 07:00

2011年10月20日(木)

Top

英ARMが「Cortex-A7」発表 - 高電力効率と低コスト化で100ドルスマートフォンも

Android 10/20 20:30

Top

英ARM、100ドルスマートフォンを実現する高電力効率の「Cortex-A7」発表

PC本体 10/20 19:23

2011年10月19日(水)

Top

TSMCとARM、20nmプロセスを採用したARM Cortex-A15 MPCoreをテープアウト

半導体デバイス 10/19 17:32

2011年10月12日(水)

Top

ARM、UMCと28nmにおけるIPパートナー契約を締結

半導体デバイス 10/12 14:14

Top

Altera、ARMコアとFPGAを統合した新カテゴリFPGA「SoC FPGA」を発表

半導体デバイス 10/12 07:00

2011年10月11日(火)

Top

ST、168MHz動作のCortex-M4コア搭載マイコン4ファミリを発表

半導体デバイス 10/11 19:33

2011年10月05日(水)

Top

Samsung、Cortex-A9搭載の次世代アプリケーションプロセッサを発表

半導体デバイス 10/05 07:00

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    2019年はどうなる？ PCテクノロジートレンド - その3 CPU編
  2. 2

    Intel Core i9-9900Kレビュー - 性能は出る、だが歴史は繰り返す？
  3. 3

    Sandy Bridgeおじさん必見！ 最新プラットフォームの自作PCは性能がこんなに違う
  4. 4

    Radeon VIIレビュー - 7nm Vegaでどこまで性能は上がったのか
  5. 5

    今週の秋葉原情報 - GPU非搭載の「Core i9-9900KF」が登場、安価なNVMe M.2 SSD「SN500」も
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む