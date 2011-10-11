「ARM」の最新情報・話題まとめ
2011年10月31日(月)
ARM、64ビットアーキテクチャ「ARMv8」の概要を公開
半導体デバイス 10/31 19:04
ARM、Cortex-A7やZynq 7000に対応したソフト開発ツールの新版を発表
半導体デバイス 10/31 12:28
2011年10月28日(金)
NXP、Cortex-M0マイコンファミリにTSSOP/SOパッケージをオプションで追加
半導体デバイス 10/28 20:58
2011年10月21日(金)
ARM、Cortex-A8比で5倍のエネルギー効率を実現した「Cortex-A7」を発表
半導体デバイス 10/21 07:00
2011年10月20日(木)
英ARM、100ドルスマートフォンを実現する高電力効率の「Cortex-A7」発表
PC本体 10/20 19:23
2011年10月19日(水)
2011年10月12日(水)
ARM、UMCと28nmにおけるIPパートナー契約を締結
半導体デバイス 10/12 14:14
Altera、ARMコアとFPGAを統合した新カテゴリFPGA「SoC FPGA」を発表
半導体デバイス 10/12 07:00
2011年10月11日(火)
ST、168MHz動作のCortex-M4コア搭載マイコン4ファミリを発表
半導体デバイス 10/11 19:33
2011年10月05日(水)
Samsung、Cortex-A9搭載の次世代アプリケーションプロセッサを発表
半導体デバイス 10/05 07:00
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