「ARM」の最新情報・話題まとめ
2011年09月29日(木)
NXP、セグメントLCDドライバを内蔵したCortex-M0マイコンを発表
半導体デバイス 09/29 06:00
2011年09月28日(水)
Cypress、ARM Cortexコアを搭載した第4世代タッチソリューションを発表
半導体デバイス 09/28 10:26
2011年09月27日(火)
TI、浮動小数点ユニットを搭載したCortex-M4F採用マイコンシリーズを発表
半導体デバイス 09/27 19:20
2011年09月22日(木)
2011年09月21日(水)
TI、ファンレスで駆動できる1GHz動作のCortex-A8 MPUを発表
半導体デバイス 09/21 07:00
2011年09月14日(水)
2011年09月13日(火)
東芝エレクトロニクス、車載向けにDual Cortex-A9コントローラを発表
半導体デバイス 09/13 14:18
2011年09月07日(水)
TI、医療/産業/輸送機関向けセーフティ・マイコン・ファミリを発表
半導体デバイス 09/07 19:14
2011年09月06日(火)
FSL、Cortex-M3搭載マイコンファミリの第3弾として64製品を発表
半導体デバイス 09/06 19:27
2011年09月05日(月)
Microsemi、6万システムゲートのSmartFusion cSoCデバイスを発表
半導体デバイス 09/05 18:28
2011年09月02日(金)
TI、低消費電力と低価格を実現した「OMAP-L1x DSP+ARM」プロセッサを発表
半導体デバイス 09/02 05:00
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