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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2011年09月29日(木)

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カーエレクトロニクスの進化と未来 第29回 モータ駆動用インバータを1/10に小型化できるSiCトランジスタ

カーエレクトロニクス 09/29 11:00

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NXP、セグメントLCDドライバを内蔵したCortex-M0マイコンを発表

半導体デバイス 09/29 06:00

2011年09月28日(水)

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Cypress、ARM Cortexコアを搭載した第4世代タッチソリューションを発表

半導体デバイス 09/28 10:26

2011年09月27日(火)

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TI、浮動小数点ユニットを搭載したCortex-M4F採用マイコンシリーズを発表

半導体デバイス 09/27 19:20

2011年09月22日(木)

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カーエレクトロニクスの進化と未来 第28回 インホイール・モーター車の実用化を早めるSIM-DriveとDassaultの提携

カーエレクトロニクス 09/22 07:00

2011年09月21日(水)

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ST、Cortex-A9 MPCoreとMali 400MPを搭載したブロードバンドSTB用SoCを発表

半導体デバイス 09/21 17:43

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TI、ファンレスで駆動できる1GHz動作のCortex-A8 MPUを発表

半導体デバイス 09/21 07:00

2011年09月14日(水)

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Wind River、組込仮想化製品のアーキテクチャを拡張 - Cortex-A9をサポート

半導体デバイス 09/14 16:58

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FTF Japan 2011 - Freescale、ARMマイコン「Kinetis」として60製品を発表

半導体デバイス 09/14 05:00

2011年09月13日(火)

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東芝エレクトロニクス、車載向けにDual Cortex-A9コントローラを発表

半導体デバイス 09/13 14:18

2011年09月07日(水)

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TI、医療/産業/輸送機関向けセーフティ・マイコン・ファミリを発表

半導体デバイス 09/07 19:14

2011年09月06日(火)

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FSL、Cortex-M3搭載マイコンファミリの第3弾として64製品を発表

半導体デバイス 09/06 19:27

2011年09月05日(月)

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Microsemi、6万システムゲートのSmartFusion cSoCデバイスを発表

半導体デバイス 09/05 18:28

2011年09月02日(金)

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TI、低消費電力と低価格を実現した「OMAP-L1x DSP+ARM」プロセッサを発表

半導体デバイス 09/02 05:00

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