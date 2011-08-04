「ARM」の最新情報・話題まとめ
2011年08月26日(金)
米MS、9月の開発者会議でWindows 8搭載ARMクアッドコアタブレットを配布か
Windows 08/26 23:11
2011年08月23日(火)
加速する「MacでARM採用」の噂、議論の存在をIntelが認める - 米報道
アップル 08/23 16:18
2011年08月18日(木)
2011年08月12日(金)
デジタルTVビジネスは半導体ベンダであってもソフトの理解が重要 - Trident
半導体デバイス 08/12 07:00
2011年08月05日(金)
ST、SPEArプロセッサ向けUI開発ソフトを提供
半導体デバイス 08/05 13:04
ST、HD STB用プラットフォームにAdobe AIRを移植
半導体デバイス 08/05 10:45
Mentor、IVIプラットフォームがGENIVI仕様に適合したことを発表
半導体デバイス 08/05 06:00
2011年08月04日(木)
TI、最大512KBのフラッシュを内蔵したCortex-Mマイコンの量産を開始
半導体デバイス 08/04 11:00
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