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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2011年08月26日(金)

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米MS、9月の開発者会議でWindows 8搭載ARMクアッドコアタブレットを配布か

Windows 08/26 23:11

2011年08月23日(火)

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加速する「MacでARM採用」の噂、議論の存在をIntelが認める - 米報道

アップル 08/23 16:18

2011年08月18日(木)

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Hot Chips 23 - 初日のチュートリアルは電源系とOpen Compute Project

半導体デバイス 08/18 11:21

2011年08月12日(金)

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デジタルTVビジネスは半導体ベンダであってもソフトの理解が重要 - Trident

半導体デバイス 08/12 07:00

2011年08月05日(金)

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ST、SPEArプロセッサ向けUI開発ソフトを提供

半導体デバイス 08/05 13:04

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ST、HD STB用プラットフォームにAdobe AIRを移植

半導体デバイス 08/05 10:45

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Mentor、IVIプラットフォームがGENIVI仕様に適合したことを発表

半導体デバイス 08/05 06:00

2011年08月04日(木)

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TI、最大512KBのフラッシュを内蔵したCortex-Mマイコンの量産を開始

半導体デバイス 08/04 11:00

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