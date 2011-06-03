「ARM」の最新情報・話題まとめ
2011年06月30日(木)
Freescale、ARMマイコン「Kinetis」のポートフォリオを拡大
半導体デバイス 06/30 06:00
2011年06月28日(火)
Appleの次世代プロセッサ「A6」はTSMCが28nmプロセスで製造か - 海外報道
アップル 06/28 13:07
2011年06月21日(火)
TI、セキュリティ機能を搭載した組み込み制御向けのプロセッサを発表
半導体デバイス 06/21 07:00
2011年06月16日(木)
2011年06月15日(水)
TI、2種類のプロセッサコアを搭載したデュアルコアマイコンを発表
半導体デバイス 06/15 11:15
2011年06月08日(水)
2011年06月07日(火)
Atmel、ARM9ベース製品でのAndroid OS対応を表明
半導体デバイス 06/07 05:00
2011年06月06日(月)
米MS、Windows 8搭載タブレットで製造メーカーを絞り込みか - 米報道
Windows 06/06 20:48
2011年06月03日(金)
2011年06月02日(木)
2015年のモバイルPC市場でARMプロセッサのシェアは50%超に?
自作 / テクノロジ 06/02 01:58
2011年06月01日(水)
NXP、LCDグラフィックコントローラを搭載したCortex-M3マイコンを発表
半導体デバイス 06/01 20:03
バックナンバー
|2019
|2018
|2017