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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2011年06月30日(木)

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Freescale、ARMマイコン「Kinetis」のポートフォリオを拡大

半導体デバイス 06/30 06:00

2011年06月28日(火)

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Appleの次世代プロセッサ「A6」はTSMCが28nmプロセスで製造か - 海外報道

アップル 06/28 13:07

2011年06月21日(火)

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TI、セキュリティ機能を搭載した組み込み制御向けのプロセッサを発表

半導体デバイス 06/21 07:00

2011年06月16日(木)

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カーエレクトロニクスの進化と未来 第27回 ソフトウェア無線技術を生かしカーワイヤレス分野を着実に伸ばすNXP

カーエレクトロニクス 06/16 05:00

2011年06月15日(水)

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TI、2種類のプロセッサコアを搭載したデュアルコアマイコンを発表

半導体デバイス 06/15 11:15

2011年06月08日(水)

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COMPUTEX TAIPEI 2011 - タブレットが激戦場へ、2010年から現在までの動向を読み解く

PC本体 06/08 17:05

2011年06月07日(火)

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Atmel、ARM9ベース製品でのAndroid OS対応を表明

半導体デバイス 06/07 05:00

2011年06月06日(月)

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COMPUTEX TAIPEI 2011 - NVIDIAが次期Tegra「Kal-El」の実機デモを公開、Lost Planet 2が動作

自作 / テクノロジ 06/06 21:23

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米MS、Windows 8搭載タブレットで製造メーカーを絞り込みか - 米報道

Windows 06/06 20:48

2011年06月03日(金)

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COMPUTEX TAIPEI 2011 - MS、「Windows 8」の新ユーザーインタフェースを初公開 - x86/ARMで動作デモ

Windows 06/03 16:31

2011年06月02日(木)

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2015年のモバイルPC市場でARMプロセッサのシェアは50%超に?

自作 / テクノロジ 06/02 01:58

2011年06月01日(水)

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NXP、LCDグラフィックコントローラを搭載したCortex-M3マイコンを発表

半導体デバイス 06/01 20:03

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