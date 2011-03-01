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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2011年03月30日(水)

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Freescale、ARM9プロセッサを搭載した業務用無線機器向けSoCを発表

半導体デバイス 03/30 21:28

2011年03月22日(火)

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米Intel UMGのアナンド・チャンドラシーカ氏が辞任、スマートフォン戦略に影響か

自作 / テクノロジ 03/22 13:03

2011年03月09日(水)

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STMicro、低消費電力マイコン「STM32L」シリーズの拡充と量産を開始

半導体デバイス 03/09 06:00

2011年03月08日(火)

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カーエレクトロニクスの進化と未来 第25回 携帯端末用マルチプロセッサ、カーインフォテイメントにも威力を発揮

カーエレクトロニクス 03/08 07:00

2011年03月07日(月)

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Freescale、マイコン・サミット開催 - Kinetis K50ファミリなどを発表

半導体デバイス 03/07 07:00

2011年03月04日(金)

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米MS、Windows for Tabletの提供開始を2012年秋に計画か

Windows 03/04 17:05

2011年03月02日(水)

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Qualcomm、次世代ベースバンドとSnapdragonの概要を公開

半導体デバイス 03/02 08:00

2011年03月01日(火)

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Xilinx、ARMアーキテクチャ採用プラットフォームの第1弾を発表

半導体デバイス 03/01 17:00

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ARM、Cortex-Mシリーズ搭載マイコン用ソフトウェア開発環境を発表

半導体デバイス 03/01 16:49

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