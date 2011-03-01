「ARM」の最新情報・話題まとめ
2011年03月30日(水)
Freescale、ARM9プロセッサを搭載した業務用無線機器向けSoCを発表
半導体デバイス 03/30 21:28
2011年03月22日(火)
米Intel UMGのアナンド・チャンドラシーカ氏が辞任、スマートフォン戦略に影響か
自作 / テクノロジ 03/22 13:03
2011年03月09日(水)
STMicro、低消費電力マイコン「STM32L」シリーズの拡充と量産を開始
半導体デバイス 03/09 06:00
2011年03月08日(火)
2011年03月07日(月)
Freescale、マイコン・サミット開催 - Kinetis K50ファミリなどを発表
半導体デバイス 03/07 07:00
2011年03月04日(金)
米MS、Windows for Tabletの提供開始を2012年秋に計画か
Windows 03/04 17:05
2011年03月02日(水)
Qualcomm、次世代ベースバンドとSnapdragonの概要を公開
半導体デバイス 03/02 08:00
2011年03月01日(火)
Xilinx、ARMアーキテクチャ採用プラットフォームの第1弾を発表
半導体デバイス 03/01 17:00
ARM、Cortex-Mシリーズ搭載マイコン用ソフトウェア開発環境を発表
半導体デバイス 03/01 16:49
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