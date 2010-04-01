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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2010年04月28日(水)

Top

Xilinx、ARMベースアーキテクチャによる28nmプロセス採用FPGAの概要を公開

半導体デバイス 04/28 21:56

2010年04月27日(火)

No image

NXP、CANコントローラ内蔵のCortex-M0搭載MCUを発表

半導体デバイス 04/27 17:10

2010年04月26日(月)

Top

ASUS/Dellなど、2010年第3四半期にAndroidタブレット市場投入へ

PC本体 04/26 21:19

Top

COOL Chips XIII - NVIDIAがTegra 2の設計思想を解説

半導体デバイス 04/26 07:00

2010年04月23日(金)

Top

STMicro、Cortex-M3ベースマイコンのサンプル出荷を開始

半導体デバイス 04/23 05:00

2010年04月22日(木)

Top

NXP、Cortex-M0ベースの32ビットマイコンを発表

半導体デバイス 04/22 21:18

2010年04月19日(月)

No image

ARM、Global Unichipに包括的なARM IPポートフォリオをライセンス供与

半導体デバイス 04/19 19:44

2010年04月16日(金)

Top

TI、1080p 30fpsまでのエンコード処理に対応したビデオプロセッサを発表

半導体デバイス 04/16 06:00

2010年04月07日(水)

Top

STMicro、SPEArベースのMFP向けソリューションを発表

半導体デバイス 04/07 21:48

Top

TI、ARM9を搭載したマイクロプロセッサ4製品と各種EVMを発表

半導体デバイス 04/07 21:35

2010年04月01日(木)

Top

モバイルプラットフォーム"MeeGo"が初登場 - NokiaとIntelが共同開発

開発/エンジニア 04/01 15:55

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