「ARM」の最新情報・話題まとめ
2010年04月28日(水)
Xilinx、ARMベースアーキテクチャによる28nmプロセス採用FPGAの概要を公開
半導体デバイス 04/28 21:56
2010年04月27日(火)
NXP、CANコントローラ内蔵のCortex-M0搭載MCUを発表
半導体デバイス 04/27 17:10
2010年04月26日(月)
ASUS/Dellなど、2010年第3四半期にAndroidタブレット市場投入へ
PC本体 04/26 21:19
COOL Chips XIII - NVIDIAがTegra 2の設計思想を解説
半導体デバイス 04/26 07:00
2010年04月23日(金)
STMicro、Cortex-M3ベースマイコンのサンプル出荷を開始
半導体デバイス 04/23 05:00
2010年04月22日(木)
NXP、Cortex-M0ベースの32ビットマイコンを発表
半導体デバイス 04/22 21:18
2010年04月19日(月)
ARM、Global Unichipに包括的なARM IPポートフォリオをライセンス供与
半導体デバイス 04/19 19:44
2010年04月16日(金)
TI、1080p 30fpsまでのエンコード処理に対応したビデオプロセッサを発表
半導体デバイス 04/16 06:00
2010年04月07日(水)
STMicro、SPEArベースのMFP向けソリューションを発表
半導体デバイス 04/07 21:48
TI、ARM9を搭載したマイクロプロセッサ4製品と各種EVMを発表
半導体デバイス 04/07 21:35
2010年04月01日(木)
モバイルプラットフォーム"MeeGo"が初登場 - NokiaとIntelが共同開発
開発/エンジニア 04/01 15:55
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