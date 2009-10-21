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「ARM」の最新情報・話題まとめ

省電力プロセッサの設計を行う「ARM」のニュースやARMプロセッサのアーキテクチャに関する解説記事を掲載。

2009年10月30日(金)

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STMicro、次世代ホームエンタテインメント分野でARMを協業

半導体デバイス 10/30 07:00

2009年10月29日(木)

Top

STMicro、STM32マイコン向けにUSB型の開発プラットフォームを発表

半導体デバイス 10/29 21:52

2009年10月27日(火)

No image

STMicro、90nmプロセスを用いて製造するSTM32ファミリを発表

半導体デバイス 10/27 05:00

2009年10月26日(月)

Top

TI、低消費電力マイコンやARMコアを搭載したマイコン/MPUなどを製品化

半導体デバイス 10/26 19:08

No image

ARM、組込アプリケーション開発者向け総合的リソーススイートを発表

半導体デバイス 10/26 18:24

2009年10月22日(木)

No image

ARM、マルチコアプロセッサ「Cortex-A5 MPCore」を発表

半導体デバイス 10/22 19:43

No image

TI、合計31品種のARMコア搭載マイコン/MPUを発表 - さらなる拡充も計画

半導体デバイス 10/22 18:49

2009年10月21日(水)

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CadenceとARMが、SoCのIP統合作業における生産性向上とQTAT化に向け協業

半導体デバイス 10/21 15:58

No image

XilinxのFPGAにCortexの搭載が可能に - XilinxとARMが提携

半導体デバイス 10/21 06:30

2009年10月14日(水)

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ARM、Adobe Flash Player 10.1のフルサポートを発表

半導体デバイス 10/14 18:58

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