「ARM」の最新情報・話題まとめ
2009年10月30日(金)
STMicro、次世代ホームエンタテインメント分野でARMを協業
半導体デバイス 10/30 07:00
2009年10月29日(木)
STMicro、STM32マイコン向けにUSB型の開発プラットフォームを発表
半導体デバイス 10/29 21:52
2009年10月27日(火)
STMicro、90nmプロセスを用いて製造するSTM32ファミリを発表
半導体デバイス 10/27 05:00
2009年10月26日(月)
TI、低消費電力マイコンやARMコアを搭載したマイコン/MPUなどを製品化
半導体デバイス 10/26 19:08
ARM、組込アプリケーション開発者向け総合的リソーススイートを発表
半導体デバイス 10/26 18:24
2009年10月22日(木)
ARM、マルチコアプロセッサ「Cortex-A5 MPCore」を発表
半導体デバイス 10/22 19:43
TI、合計31品種のARMコア搭載マイコン/MPUを発表 - さらなる拡充も計画
半導体デバイス 10/22 18:49
2009年10月21日(水)
CadenceとARMが、SoCのIP統合作業における生産性向上とQTAT化に向け協業
半導体デバイス 10/21 15:58
XilinxのFPGAにCortexの搭載が可能に - XilinxとARMが提携
半導体デバイス 10/21 06:30
2009年10月14日(水)
ARM、Adobe Flash Player 10.1のフルサポートを発表
半導体デバイス 10/14 18:58
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