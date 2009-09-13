「ARM」の最新情報・話題まとめ
2009年09月29日(火)
ARM、2GHz駆動に対応したCortex-A9デュアルコアプロセッサを発表
半導体デバイス 09/29 13:20
2009年09月18日(金)
Mentorが狙う組み込みLinux市場 - マルチコア化への対応とAndroidに注力
半導体デバイス 09/18 06:30
2009年09月16日(水)
ARM、総合ソフトウェア開発ソリューションの新版を発表
半導体デバイス 09/16 06:00
2009年09月15日(火)
Cypress、PSoCファミリに「PSoC3」と「PSoC5」の2ファミリを追加
半導体デバイス 09/15 07:00
2009年09月14日(月)
FML、マルチモード・マルチバンド対応RFトランシーバLSI製品を発表
半導体デバイス 09/14 17:16
Wind River、CaviumのARMベースプロセッサファミリをサポート
半導体デバイス 09/14 15:54
2009年09月13日(日)
IFA2009 - 東芝、Windows CE採用タブレット発表 - 初のBDプレーヤーも
PC本体 09/13 19:53
2009年09月02日(水)
FML、ARM Cortex-M3のライセンスを取得 - 次世代低電力製品向けに適用
半導体デバイス 09/02 19:13
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