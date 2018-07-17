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「AR」の最新情報・話題まとめ

Augmented Realityの略で、一般的に「拡張現実」と訳す。実在する風景にバーチャルの視覚情報を重ねて表示することで、目の前にある世界を仮想的に拡張する技術。

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