「AR」の最新情報・話題まとめ
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2018年03月30日(金)
AR/VRヘッドセットの世界市場は2018年からプラス成長に - IDC
情報システム 03/30 11:50
2018年03月28日(水)
AI×HoloLensで「ゴジラ」と近未来の消費体験を創出
組み込み 03/28 12:45
2018年03月22日(木)
スマホで空間に「線」を描く、GoogleのARアプリ「Just a Line」
スマホアプリ / サービス 03/22 22:35
2018年03月20日(火)
2018年03月19日(月)
DTCとアルファコード、VR/AR/MR技術の活用支援で協業
情報システム 03/19 14:50
2018年03月16日(金)
NTTドコモとソニー企業、GPSとARによるコンテンツツーリズムで地方創生
マーケティング 03/16 06:25
2018年03月15日(木)
2018年03月14日(水)
電通、バーチャルリアリティーで近未来な発想支援ツールを開発
情報システム 03/14 12:36
ANA、"瞬間移動"実現に向けたビジョンを発表
組み込み 03/14 10:28
2018年03月06日(火)
リコー、VRとAIを活用した360度で表示するバナー広告事業に参入
マーケティング 03/06 11:45
「Yahoo! MAP」がARによるナビゲーションサポート機能を試験的に導入
モバイル 03/06 10:32
2018年03月02日(金)
VRでアイドルを間近に - エムティーアイとユニシスが動画コンテンツ
マーケティング 03/02 10:57
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