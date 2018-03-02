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「AR」の最新情報・話題まとめ

Augmented Realityの略で、一般的に「拡張現実」と訳す。実在する風景にバーチャルの視覚情報を重ねて表示することで、目の前にある世界を仮想的に拡張する技術。

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2018年03月30日(金)

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AR/VRヘッドセットの世界市場は2018年からプラス成長に - IDC

情報システム 03/30 11:50

2018年03月28日(水)

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AI×HoloLensで「ゴジラ」と近未来の消費体験を創出

組み込み 03/28 12:45

2018年03月22日(木)

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スマホで空間に「線」を描く、GoogleのARアプリ「Just a Line」

スマホアプリ / サービス 03/22 22:35

2018年03月20日(火)

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兼業まんがクリエイター・カレー沢薫の日常と退廃 第153回 連続特集・カレー沢薫と「IT用語」(93)スマートグラス

ものづくり 03/20 12:00

2018年03月19日(月)

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DTCとアルファコード、VR/AR/MR技術の活用支援で協業

情報システム 03/19 14:50

2018年03月16日(金)

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NTTドコモとソニー企業、GPSとARによるコンテンツツーリズムで地方創生

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2018年03月15日(木)

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Google、臨場感ある音声を作成するSDK「Resonance Audio」をオープンソース

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2018年03月14日(水)

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電通、バーチャルリアリティーで近未来な発想支援ツールを開発

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ANA、"瞬間移動"実現に向けたビジョンを発表

組み込み 03/14 10:28

2018年03月06日(火)

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リコー、VRとAIを活用した360度で表示するバナー広告事業に参入

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「Yahoo! MAP」がARによるナビゲーションサポート機能を試験的に導入

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2018年03月02日(金)

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VRでアイドルを間近に - エムティーアイとユニシスが動画コンテンツ

マーケティング 03/02 10:57

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