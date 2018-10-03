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「AQUOS」の最新情報・話題まとめ

薄型テレビの代名詞ともいえるシャープの液晶テレビ。フルHDモデルから話題の4K対応モデルまで。

2018年10月31日(水)

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未来社会「Society5.0」は直ぐそこに!? CEATECのSHARPブースで近未来を体験してきた

SHARP ”Be Original.” PR 10/31 11:00

2018年10月25日(木)

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シャープ、軽量88gの首かけスピーカー「AQUOS サウンドパートナー」

サウンド / オーディオ 10/25 20:10

2018年10月17日(水)

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ドコモ、2年ぶりのフィーチャーフォン「AQUOS ケータイ」 - 19年2月発売

携帯キャリア 10/17 13:00

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ドコモ、docomo with対象のIGZOスマホ「AQUOS sense2」- 一括で32,000円

携帯キャリア 10/17 13:00

2018年10月15日(月)

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シャープ、8Kチューナー内蔵テレビ「AQUOS 8K」 - 異次元の高画質と、充実する8Kワールド

テレビ / レコーダー 10/15 10:30

2018年10月11日(木)

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新XperiaやGalaxy、INFOBARを触った印象は? - au 2018秋冬モデル

携帯キャリア 10/11 22:21

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ソフトバンク、有機ELスマホ「AQUOS zero」を独占販売

携帯キャリア 10/11 18:42

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シャープ、5.5型IGZO液晶の「AQUOS sense2」をau向けに投入

携帯キャリア 10/11 13:51

2018年10月05日(金)

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山田祥平のニュース羅針盤 第145回 AQUOS zeroの「軽さは正義」

パソコン 10/05 18:34

2018年10月03日(水)

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シャープ珠玉のスマートフォン「AQUOS」、有機ELの「zero」とIGZOの「sense2」

Android 10/03 19:54

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シャープ、有機EL搭載のフラッグシップスマホ「AQUOS zero」

Android 10/03 11:00

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