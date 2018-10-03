「AQUOS」の最新情報・話題まとめ
2018年10月31日(水)
2018年10月25日(木)
シャープ、軽量88gの首かけスピーカー「AQUOS サウンドパートナー」
サウンド / オーディオ 10/25 20:10
2018年10月17日(水)
ドコモ、2年ぶりのフィーチャーフォン「AQUOS ケータイ」 - 19年2月発売
携帯キャリア 10/17 13:00
2018年10月15日(月)
2018年10月11日(木)
新XperiaやGalaxy、INFOBARを触った印象は? - au 2018秋冬モデル
携帯キャリア 10/11 22:21
ソフトバンク、有機ELスマホ「AQUOS zero」を独占販売
携帯キャリア 10/11 18:42
シャープ、5.5型IGZO液晶の「AQUOS sense2」をau向けに投入
携帯キャリア 10/11 13:51
2018年10月05日(金)
山田祥平のニュース羅針盤 第145回 AQUOS zeroの「軽さは正義」
パソコン 10/05 18:34
2018年10月03日(水)
シャープ、有機EL搭載のフラッグシップスマホ「AQUOS zero」
Android 10/03 11:00
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