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「AQUOS」の最新情報・話題まとめ

薄型テレビの代名詞ともいえるシャープの液晶テレビ。フルHDモデルから話題の4K対応モデルまで。

2017年05月31日(水)

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KDDIの新サービスは、家をIoT化する「au HOME」 - 料金プランは「久々にガツンといきたい」

携帯キャリア 05/31 12:02

2017年05月30日(火)

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KDDIの夏モデル9機種を、実機写真でチェック

携帯キャリア 05/30 20:11

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KDDIも「AQUOS R」を発売 - "振り向く充電台"を同梱、au限定色も

携帯キャリア 05/30 11:07

2017年05月25日(木)

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ドコモ2017夏新製品、全9モデルと新サービスを一挙解説!【前編】

携帯キャリア 05/25 21:19

2017年05月24日(水)

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ドコモ、2017年夏モデル9機種発表 - 3機種が最大788Mbpsの高速通信に対応

携帯キャリア 05/24 16:51

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ドコモ、ハイスピードIGZO搭載のフラッグシップ機「AQUOS R」を7月発売

携帯キャリア 05/24 12:04

2017年05月11日(木)

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ソフトバンク、長時間バッテリーの5インチスマホ「AQUOS ea」を取り扱い

携帯キャリア 05/11 15:55

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ソフトバンク、シャープの最上位スマホ「AQUOS R」を7月に発売

携帯キャリア 05/11 15:20

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