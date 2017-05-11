「AQUOS」の最新情報・話題まとめ
2017年05月31日(水)
2017年05月30日(火)
KDDIの夏モデル9機種を、実機写真でチェック
携帯キャリア 05/30 20:11
KDDIも「AQUOS R」を発売 - "振り向く充電台"を同梱、au限定色も
携帯キャリア 05/30 11:07
2017年05月25日(木)
ドコモ2017夏新製品、全9モデルと新サービスを一挙解説!【前編】
携帯キャリア 05/25 21:19
2017年05月24日(水)
ドコモ、2017年夏モデル9機種発表 - 3機種が最大788Mbpsの高速通信に対応
携帯キャリア 05/24 16:51
ドコモ、ハイスピードIGZO搭載のフラッグシップ機「AQUOS R」を7月発売
携帯キャリア 05/24 12:04
2017年05月11日(木)
ソフトバンク、長時間バッテリーの5インチスマホ「AQUOS ea」を取り扱い
携帯キャリア 05/11 15:55
ソフトバンク、シャープの最上位スマホ「AQUOS R」を7月に発売
携帯キャリア 05/11 15:20
バックナンバー
|2019
|2018
|2017