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「AQUOS」の最新情報・話題まとめ

薄型テレビの代名詞ともいえるシャープの液晶テレビ。フルHDモデルから話題の4K対応モデルまで。

2016年06月28日(火)

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楽天モバイル、「AQUOS」「arrows」新モデルを予約開始

MVNO 06/28 16:18

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シャープ、ハイスピードIGZO搭載のSIMフリースマホ「AQUOS mini SH-M03」

MVNO 06/28 13:27

2016年06月21日(火)

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NTTドコモ、「AQUOS」2機種と「arrows」1機種をAndroid 6.0に

携帯キャリア 06/21 19:49

2016年06月20日(月)

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KDDI、4日以上の電池持ちをうたうスマホ「AQUOS U」24日発売 - 52,920円

携帯キャリア 06/20 16:55

2016年06月08日(水)

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KDDI、くっきりなめらかに映像を表示できるスマホ「AQUOS SERIE」10日発売

携帯キャリア 06/08 16:07

2016年06月07日(火)

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ドコモ、なめらかなスクロールが可能なスマホ「AQUOS ZETA」10日発売

携帯キャリア 06/07 16:55

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ソフトバンク、ハイスピードIGZO搭載スマホ「AQUOS Xx3」10日発売

携帯キャリア 06/07 15:46

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2016年第1四半期国内携帯電話出荷台数、前年同期比12.1%減 - IDC

モバイル 06/07 09:42

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