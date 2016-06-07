「AQUOS」の最新情報・話題まとめ
2016年06月28日(火)
楽天モバイル、「AQUOS」「arrows」新モデルを予約開始
MVNO 06/28 16:18
シャープ、ハイスピードIGZO搭載のSIMフリースマホ「AQUOS mini SH-M03」
MVNO 06/28 13:27
2016年06月21日(火)
NTTドコモ、「AQUOS」2機種と「arrows」1機種をAndroid 6.0に
携帯キャリア 06/21 19:49
2016年06月20日(月)
KDDI、4日以上の電池持ちをうたうスマホ「AQUOS U」24日発売 - 52,920円
携帯キャリア 06/20 16:55
2016年06月08日(水)
KDDI、くっきりなめらかに映像を表示できるスマホ「AQUOS SERIE」10日発売
携帯キャリア 06/08 16:07
2016年06月07日(火)
ドコモ、なめらかなスクロールが可能なスマホ「AQUOS ZETA」10日発売
携帯キャリア 06/07 16:55
ソフトバンク、ハイスピードIGZO搭載スマホ「AQUOS Xx3」10日発売
携帯キャリア 06/07 15:46
2016年第1四半期国内携帯電話出荷台数、前年同期比12.1%減 - IDC
モバイル 06/07 09:42
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