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「AQUOS」の最新情報・話題まとめ

薄型テレビの代名詞ともいえるシャープの液晶テレビ。フルHDモデルから話題の4K対応モデルまで。

2016年05月31日(火)

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KDDI、1,310万画素カメラ搭載のAndroidガラケー「AQUOS K SHF33」

携帯キャリア 05/31 20:59

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KDDI、長時間駆動が可能な大容量バッテリー搭載スマホ「AQUOS U」

携帯キャリア 05/31 20:54

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KDDI、ハイスピードIGZOでなめらかな表示が可能な「AQUOS SERIE」

携帯キャリア 05/31 19:10

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KDDI、2016年夏モデルのスマホやガラホなど8機種発表

携帯キャリア 05/31 12:00

2016年05月30日(月)

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ドコモ、「AQUOS PHONE ZETA」ソフト更新 - パケットサービスの品質改善

携帯キャリア 05/30 13:11

2016年05月19日(木)

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KDDI、「AQUOS SERIE SHV32」ソフト更新 - Wi-Fi接続に関する不具合修正

携帯キャリア 05/19 18:45

2016年05月18日(水)

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auのガラホが「楽天Edy」に対応 - コンビニなど約45万カ店で利用可能

携帯キャリア 05/18 13:37

2016年05月13日(金)

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ドコモ、「AQUOS ZETA SH-01H」ソフト更新 - 電話発信に関する不具合を修正

携帯キャリア 05/13 13:05

2016年05月11日(水)

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ドコモ、「ハイスピードIGZO」でぬるぬるスクロールできる「AQUOS ZETA」

携帯キャリア 05/11 20:04

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ソフトバンク、120Hz駆動「ハイスピードIGZO」搭載スマホ「AQUOS Xx3」

携帯キャリア 05/11 17:30

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ソフトバンク、2016年夏モデルとして「Xperia」など3機種発表

携帯キャリア 05/11 15:27

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ドコモ、XperiaやGalaxyなど2016年夏モデル7機種発表 - 375Mbps対応機種も

携帯キャリア 05/11 11:00

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