「AQUOS」の最新情報・話題まとめ
2016年05月31日(火)
KDDI、1,310万画素カメラ搭載のAndroidガラケー「AQUOS K SHF33」
携帯キャリア 05/31 20:59
KDDI、長時間駆動が可能な大容量バッテリー搭載スマホ「AQUOS U」
携帯キャリア 05/31 20:54
KDDI、ハイスピードIGZOでなめらかな表示が可能な「AQUOS SERIE」
携帯キャリア 05/31 19:10
KDDI、2016年夏モデルのスマホやガラホなど8機種発表
携帯キャリア 05/31 12:00
2016年05月30日(月)
ドコモ、「AQUOS PHONE ZETA」ソフト更新 - パケットサービスの品質改善
携帯キャリア 05/30 13:11
2016年05月19日(木)
2016年05月18日(水)
auのガラホが「楽天Edy」に対応 - コンビニなど約45万カ店で利用可能
携帯キャリア 05/18 13:37
2016年05月13日(金)
ドコモ、「AQUOS ZETA SH-01H」ソフト更新 - 電話発信に関する不具合を修正
携帯キャリア 05/13 13:05
2016年05月11日(水)
ドコモ、「ハイスピードIGZO」でぬるぬるスクロールできる「AQUOS ZETA」
携帯キャリア 05/11 20:04
ソフトバンク、120Hz駆動「ハイスピードIGZO」搭載スマホ「AQUOS Xx3」
携帯キャリア 05/11 17:30
ソフトバンク、2016年夏モデルとして「Xperia」など3機種発表
携帯キャリア 05/11 15:27
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