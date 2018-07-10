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「Apple Watch」の最新情報・話題まとめ

アップル(Apple)が発表した腕時計型のウェアラブルデバイス「Apple Watch」のニュースを掲載。使い方などの情報も。

2018年07月27日(金)

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トリニティ、MIL規格の耐衝撃性能を備えたApple Pencil用ケース

時計 / ウェアラブル 07/27 16:05

2018年07月24日(火)

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この夏、行楽地での支払いはApple Payで! - 対応施設がさらに拡大!!

iPhone 07/24 10:00

2018年07月11日(水)

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【iOS 12/watchOS 5】通知機能の強化に隠された狙いとは - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 07/11 17:59

2018年07月10日(火)

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もし○万円あったらコレを買う! - 「Apple Watch Hermes」+「ヘルシオ ホットクック」

時計 / ウェアラブル 07/10 10:29

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