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「Apple Watch」の最新情報・話題まとめ

アップル(Apple)が発表した腕時計型のウェアラブルデバイス「Apple Watch」のニュースを掲載。使い方などの情報も。

2018年06月22日(金)

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【watchOS 5】Apple Watchが意識する巨大市場「中国」 - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 06/22 22:57

2018年06月13日(水)

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【WWDC 2018】watchOS 5でさらなる進化を遂げるApple Watch - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 06/13 21:49

2018年06月05日(火)

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Apple、watchOS 5を発表- 新しい通話スタイルの「トランシーバー」機能など搭載

iPhone 06/05 11:54

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すぐわかるWWDC18まとめ、iOSの新機能やmacOSの新名称は?

アップル 06/05 05:53

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