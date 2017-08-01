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「Apple Watch」の最新情報・話題まとめ

アップル(Apple)が発表した腕時計型のウェアラブルデバイス「Apple Watch」のニュースを掲載。使い方などの情報も。

2017年08月19日(土)

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セルラー対応のApple Watchはゲームチェンジャーになるか? - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 08/19 20:08

2017年08月18日(金)

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東急スポーツオアシスのプールでApple Watchが利用可能に

iPhone 08/18 13:37

2017年08月13日(日)

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iPod nano/shuffleの販売終了と既にある後継機種に期待する進化とは - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 08/13 15:11

2017年08月10日(木)

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9月発表の次期iPhoneとスペシャルイベントにまつわる噂を総検証 - 価格と発売時期はこうなる

iPhone 08/10 08:30

2017年08月01日(火)

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さよならiPod nano、iPod shuffle【後編】- 音楽プレーヤーのこれからを考える

サウンド / オーディオ 08/01 12:00

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