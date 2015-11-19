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「Apple Watch」の最新情報・話題まとめ

アップル(Apple)が発表した腕時計型のウェアラブルデバイス「Apple Watch」のニュースを掲載。使い方などの情報も。

2015年11月27日(金)

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ソフトバンク、「Apple Watch」取り扱い店舗を全国485店舗に拡大

携帯キャリア 11/27 17:26

2015年11月19日(木)

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アップル純正のApple Watch充電ドック発売、自動でナイトスタンドモードに

アップル 11/19 14:19

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