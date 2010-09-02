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「Apple TV」の最新情報・話題まとめ

アップルのセットトップボックス「Apple TV」の情報はここでチェック。Apple TVではiTunes Storeで購入したコンテンツのほかYouTubeの視聴もできる。

2010年09月03日(金)

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iTunesのロゴからCDが消えた日 - Appleスペシャルイベント詳報

アップル 09/03 13:16

2010年09月02日(木)

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マルチタッチ「iPod nano」、iOS4世代の「iPod touch」を速攻チェック

アップル 09/02 12:56

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