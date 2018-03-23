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「蒼井翔太」の最新情報・話題まとめ

S所属。男性。1987年8月11日生まれ。福井県出身。特技は硬式テニス・ダンス・振付。趣味は絵を描くこと・美容。透明感の高いやや高めの声質であり、数々の作品で声優・歌手として中世的な印象を残している。主な出演作品はアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪』（美風藍）、『DIVE！！』（辻利彦）、『DYNAMIC CHORD』（天城成海）、『王室教師ハイネ』（リヒト・フォン・グランツライヒ）、『ポプテピピック』（蒼井翔太）、『千銃士』（スプリングフィールド）、劇場アニメ『KING OF PRISM by PrettyRhythm』（如月ルヰ）、『君と僕。』（松下隆之介）など。アニメ『君と僕。』シリーズでは劇中歌も担当しており、抜群の歌唱力で歌手としての活躍のフィールドを広げている。

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