「蒼井翔太」の最新情報・話題まとめ
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2018年03月30日(金)
「デビルズライン」上映会、木村良平が松岡禎丞の座長ぶりに太鼓判
コミック 03/30 23:52
2018年03月26日(月)
アニメ「ポプテピピック」より蒼井翔太（CV：蒼井翔太）のTシャツ発売
コミック 03/26 17:14
2018年03月25日(日)
「ポプテピピック」のイベントが幕張で開催決定、出演者は“絶賛お声掛け中”
コミック 03/25 10:47
2018年03月24日(土)
「アニサマ」第1弾にAqoursら27組、今年のテーマソングは唐沢美帆×神前暁
コミック 03/24 21:31
「千銃士」アニメ化、7月より放送開始！銃の化身を育成するアプリゲーム
コミック 03/24 15:26
2018年03月23日(金)
TVアニメ『デビルズライン』、第2弾PV公開! 宮野真守が歌うEDテーマも解禁
アニメ 03/23 20:00
アニメ「デビルズライン」宮野真守のEDも聴ける第2弾PV、蒼井翔太らコメントも
コミック 03/23 20:00
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