「蒼井翔太」の最新情報・話題まとめ
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2017年08月26日(土)
蒼井翔太、2ndアルバム『Ø(ゼロ)』よりリード曲「零」のMVを公開
アニメ 08/26 02:26
2017年08月25日(金)
デノンと蒼井翔太のコラボイヤホン、45種類の録り下ろしボイスを収録
サウンド / オーディオ 08/25 17:06
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