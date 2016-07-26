「蒼井翔太」の最新情報・話題まとめ
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2016年07月28日(木)
アニメ「初恋モンスター」レンレン役の蒼井翔太がARIAに、推しキャラ語る
コミック 07/28 21:04
2016年07月26日(火)
TVアニメ『初恋モンスター』、来年開催のイベントに蒼井翔太の出演決定
アニメ 07/26 10:00
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