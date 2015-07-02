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「庵野秀明」の最新情報・話題まとめ

参加作品の最新情報をはじめ、舞台あいさつなどイベントレポート記事をお届け。

2015年07月09日(木)

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原寸大ガンダム頭部＆ガンプラ1,000体登場、「ガンダム」展の追加企画が明らかに

アニメ 07/09 18:30

2015年07月02日(木)

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20周年『エヴァンゲリオン』設定資料集8/7発売、全432ページで制作の軌跡を追う

アニメ 07/02 16:15

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