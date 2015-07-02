「庵野秀明」の最新情報・話題まとめ
2015年07月09日(木)
原寸大ガンダム頭部＆ガンプラ1,000体登場、「ガンダム」展の追加企画が明らかに
アニメ 07/09 18:30
2015年07月02日(木)
20周年『エヴァンゲリオン』設定資料集8/7発売、全432ページで制作の軌跡を追う
アニメ 07/02 16:15
バックナンバー
|2019
|
|2018
|
|2017
|
2015年07月09日(木)
アニメ 07/09 18:30
2015年07月02日(木)
アニメ 07/02 16:15
|2019
|
|2018
|
|2017
|
アニメ1週間：「おそ松さん」六つ子声優が集結 「鬼滅の刃」「MIX」…
04/07 19:00
銀河鉄道999：松下由樹、プロメシューム役に「重責感じる」 “鉄郎”…
04/07 17:35
注目アニメ紹介：「KING OF PRISM -Shiny Seve…
04/07 17:20
聖闘士星矢：サジタリアス星矢がアクションフィギュアに ペガサス流星拳も
04/07 16:20
書泉ラノベランキング：19年3月の首位は「本好きの下剋上」 テレビア…
04/07 13:10