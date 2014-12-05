「庵野秀明」の最新情報・話題まとめ
2014年12月14日(日)
2014年12月12日(金)
ガイナックス『蒼きウル』2018年世界同時公開、『オネアミスの翼』続編を描く
アニメ 12/12 13:20
2014年12月05日(金)
庵野秀明による「安彦良和・板野一郎原撮集」公開、ガンダムの原画を辿るアニメの旅
アニメ 12/05 12:17
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