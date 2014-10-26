「庵野秀明」の最新情報・話題まとめ
2014年10月27日(月)
庵野秀明×ドワンゴが短編アニメを毎週公開する「アニメ見本市」開始
アニメ 10/27 23:30
2014年10月26日(日)
庵野秀明監督「アニメ業界は袋小路に入っている」ドワンゴと新プロジェクト
アニメ 10/26 23:10
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