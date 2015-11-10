「Android Wear」の最新情報・話題まとめ
2015年11月12日(木)
LG、LTE/3G対応スマートウォッチを米国・韓国で11月発売
スマホアクセサリー 11/12 19:21
2015年11月10日(火)
タグ・ホイヤー、16万5千円のスマートウォッチ「コネクテッド」12日発売
スマホアクセサリー 11/10 16:15
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