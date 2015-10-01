「Android Wear」の最新情報・話題まとめ
2015年10月16日(金)
Google、第2世代「Moto 360」を12月上旬以降に国内発売
周辺機器 10/16 20:53
2015年10月01日(木)
ファーウェイ、クラシカルな円形スマートウォッチ「Huawei Watch」16日発売
スマホアクセサリー 10/01 14:31
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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版
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ASUS「ZenFone Max Pro (M2)」を交換呼びかけ、電波法に抵触の可能性
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