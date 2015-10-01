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お知らせ

「Android Wear」の最新情報・話題まとめ

Googleがウェアラブルデバイス向けに開発したOS「Android Wear」に関するニュースを配信。Android Wear搭載のデバイス紹介、レビューも掲載。

2015年10月16日(金)

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Google、第2世代「Moto 360」を12月上旬以降に国内発売

周辺機器 10/16 20:53

2015年10月01日(木)

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ファーウェイ、Android Wear搭載スマートウォッチ「Huawei Watch」発表 - iOS、Androidで利用可能

スマホアクセサリー 10/01 16:57

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ファーウェイ、クラシカルな円形スマートウォッチ「Huawei Watch」16日発売

スマホアクセサリー 10/01 14:31

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