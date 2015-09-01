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「Android Wear」の最新情報・話題まとめ

Googleがウェアラブルデバイス向けに開発したOS「Android Wear」に関するニュースを配信。Android Wear搭載のデバイス紹介、レビューも掲載。

2015年09月03日(木)

Top

スマートウォッチ「Moto 360」第2世代 - スポーツ向けモデルも

周辺機器 09/03 22:13

Top

ASUS、ZenFone新モデルを多数発表 - スマートウォッチや超高速ルーターなども

Android 09/03 16:22

2015年09月01日(火)

Top

LG、23金の高級Android Wear「LG Watch Urbane Luxe」限定発売 - 約15万円

スマホアクセサリー 09/01 11:48

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