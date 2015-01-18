「Android Wear」の最新情報・話題まとめ
2015年01月19日(月)
Google Glassは失敗だったのか、残された可能性は?
スマホアクセサリー 01/19 23:16
2015年01月18日(日)
「Smartwatch 3」を使ってライターの日常を晒す
スマホアクセサリー 01/18 11:30
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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版
04/03 10:00
ASUS「ZenFone Max Pro (M2)」を交換呼びかけ、電波法に抵触の可能性
04/02 13:52
Gmailの「情報保護モード」って何ですか? - いまさら聞けないAndroidのなぜ
03/30 18:25
Androidスマホ、データや設定の手軽なバックアップと復元方法
03/30 09:00
Androidスマホのホーム画面（ホームアプリ）を切り替える方法
03/29 07:00
HUAWEI P30を実機でチェック - 注目のカメラ機能はどんな感じ？
03/28 16:28