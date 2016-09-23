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「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ

Google Playから配信されるAndroidアプリを紹介。レビュー記事も掲載。

2016年09月30日(金)

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世界最大級の音楽配信サービス「Spotify」上陸! - 日本市場における狙いと競合との差別化は?

スマホアプリ / サービス 09/30 21:27

2016年09月29日(木)

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Spotify、遂に日本上陸!! - 3,000万曲以上聴き放題で無料プランも用意

スマホアプリ / サービス 09/29 13:29

2016年09月27日(火)

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LINEのAndroid版に投稿を一時保存できる新機能 - GIFアニメの送信も可能に

スマホアプリ / サービス 09/27 15:44

2016年09月23日(金)

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「Google Play ニューススタンド」でマイナビニュースが読めるように

スマホアプリ / サービス 09/23 14:39

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