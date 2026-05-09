「投資をしたいけれど、まとまったお金がない」そう考えて足踏みしている方は多いはずです。 しかし、不動産投資には、他の投資には存在しない強力な武器があります。それが「レバレッジ」です。

銀行がお金を貸してくれる唯一の投資

あなたが「これから有望な株を買いたいので1,000万円貸してください」と銀行に頼んでも、まず断られるでしょう。 株式投資や投資信託のために融資を受けることは原則不可能です。しかし、不動産は別です。不動産そのものが担保となり、 銀行からローンを組むことができます。これが「レバレッジの効果」です。

例えば、300万円の自己資金があるとします。株式投資なら300万円分の株しか買えません。 しかし、不動産投資なら300万円を頭金にし、融資を受けて3,000万円の物件を買うことが可能です。 同じ利回り5％で運用できたとしても、300万円の5％は年間15万円ですが、3,000万円の5％は150万円です。 ここからローン返済が発生しますが、手元に残る金額のインパクトは格段に違います。

他人資本で資産を築く

不動産投資の真の面白さは、「入居者が払ってくれる家賃で、自分のローンを返済していく」という仕組みにあります。 3,000万円の借金をして物件を買っても、その返済原資はあなたの給料ではなく、入居者からの家賃です。 完済したとき、あなたの手元にはローンがゼロになった数千万円の物件が残ります。 つまり、「他人の資本を使って、自分の資産を築き上げる」ことができる。 これが会社員という「信用」を持った人が享受できる最大の特権なのです。

リスクをコントロールする力

もちろん、借金にはリスクが伴います。しかし、無理なフルローンを避け、適切な手元資金を残しながら レバレッジをかけることで、リスクは十分にコントロール可能です。

第1回からお伝えしてきた「出口戦略」や「エリア選定」ができている物件であれば、銀行も喜んで融資してくれます。 最終回となる次回は、さらに投資効率を高める「節税効果」と「減価償却」の仕組みについて解説し、本連載を締めくくります。