高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「パテック フィリップ カラトラバ Ref.3744J」を紹介してもらいました。

パテック フィリップ カラトラバ Ref.3744J (240万円) ※

レア度：★★★☆☆

パテック フィリップ カラトラバ Ref.3744J(240万円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

完璧な造形美で多くの時計愛好家を魅了し続けるパテック フィリップのカラトラバ。中でもRef.3744Jはカラトラバスタイルを象徴する最も美しいモデルのひとつに数えられますが、今回紹介する個体はクオーツ時計であるところが大きな特徴です。

パテック伝統の33mmケースサイズのベゼルには、パリ市内の石畳がモチーフと言われるクル・ド・パリ装飾が施されています。また、ダイヤルは生産終了間際に少量生産されたと言われる希少なブルーダイヤル。カラトラバらしいシンプルな造形の中に、確かな存在感を備えた1本です。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

今回の個体は手巻きと比べて生産本数が圧倒的に少ないクオーツとあって、存在自体あまり知られていないかもしれません。でも、クオーツムーブメントは巻く必要がなく、手巻きよりも正確です。小さく薄く作られているので、電池交換は2〜3年に一度必要ですが、パッと着けられる手軽さ実はドレスウォッチであるカラトラバに最適な機能と言えます。

ケースの厚さに注目していただくと、実は手巻きモデルとほとんど変わりません。1980年代の一般的なクオーツ時計は、ケースサイズは小さいけども厚みがあるものが多い中で、手巻きと同じ厚さを実現しているところに技術力の高さを感じますね。メンテナンスフリーでパッと着けられる手軽さがありながら、パテック フィリップの雰囲気も完璧に備えているので、日によって時計を変えることが多い方は特に重宝する1本だと思います。

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安藤康之 あんどうやすゆき フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。 twitter：@andYSYK。 この著者の記事一覧はこちら