高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「ロレックス サブマリーナー デイト Ref.16610LV」を紹介してもらいました。

ロレックス サブマリーナー デイト Ref.16610LV (245万円) ※

レア度：★★★☆☆

ロレックス サブマリーナー デイト Ref.16610LV (245万円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

2003年にサブマリーナーの誕生50周年を記念し、ロレックスが発表したRef.16610LV。

ベースのRef.16610からベゼルがコーポレートカラーのグリーンに置き換えていることが大きな特徴で、ロレックスの中でも人気の高い通称「グリーンサブ」の歴史はこのモデルから始まりました。ちなみに、リファレンスナンバーの最後に採用されるLVは、フランス語のLunette Verte(緑のベゼル)の頭文字から取られたものです。

他にも、Ref.16610から針やインデックスを大型化して視認性が向上していたり、アルミベゼルの最終モデルになるなど、サブマリーナーはこの50周年記念モデルを機にさらに進化していきました。歴史的な観点でも、Ref.16610LVは非常に大きな意味を持つモデルです。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

今回紹介するRef.16610LVは、もともとのブラック5に対してグリーン2ぐらいの生産量で、現在は流通量もかなり減少しています。本来は店頭で1点は扱っておきたいのですが、なかなか入荷しないこともあります。価格も当時は新品が67万円、中古が50万円ぐらいの相場観でしたので、かなり高騰しました。

個人的に注目していただきたいのが、グリーンサブならではの文字盤です。大きめのインデックスは6桁リファレンスのイメージですが、それが5桁リファレンスに採用されています。このインデックスが採用されているのは旧型ではこれだけ。GMTにもありません。こういった細やかな進化の過程、ディティールの変化がマニアの心をくすぐるんです。

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中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら