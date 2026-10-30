高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。
今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「ロレックス サブマリーナー デイト Ref.16610LV」を紹介してもらいました。
ロレックス サブマリーナー デイト Ref.16610LV (245万円) ※
レア度：★★★☆☆
どんな腕時計?
2003年にサブマリーナーの誕生50周年を記念し、ロレックスが発表したRef.16610LV。
ベースのRef.16610からベゼルがコーポレートカラーのグリーンに置き換えていることが大きな特徴で、ロレックスの中でも人気の高い通称「グリーンサブ」の歴史はこのモデルから始まりました。ちなみに、リファレンスナンバーの最後に採用されるLVは、フランス語のLunette Verte(緑のベゼル)の頭文字から取られたものです。
他にも、Ref.16610から針やインデックスを大型化して視認性が向上していたり、アルミベゼルの最終モデルになるなど、サブマリーナーはこの50周年記念モデルを機にさらに進化していきました。歴史的な観点でも、Ref.16610LVは非常に大きな意味を持つモデルです。
スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由
今回紹介するRef.16610LVは、もともとのブラック5に対してグリーン2ぐらいの生産量で、現在は流通量もかなり減少しています。本来は店頭で1点は扱っておきたいのですが、なかなか入荷しないこともあります。価格も当時は新品が67万円、中古が50万円ぐらいの相場観でしたので、かなり高騰しました。
個人的に注目していただきたいのが、グリーンサブならではの文字盤です。大きめのインデックスは6桁リファレンスのイメージですが、それが5桁リファレンスに採用されています。このインデックスが採用されているのは旧型ではこれだけ。GMTにもありません。こういった細やかな進化の過程、ディティールの変化がマニアの心をくすぐるんです。