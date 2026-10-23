高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「オメガ Constellation Cライン Ref.168.009」を紹介してもらいました。

オメガ Constellation Cライン Ref.168.009 (104万5,000円) ※

レア度：★★★☆☆

オメガ Constellation Cライン Ref.168.009 (104万5,000円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

アポロ11号が初めて月面着陸に成功するなど宇宙への注目度が高まり、宇宙をイメージした新製品が数多く出回った1970年前後。腕時計も時代の影響を強く受ける中、オメガ Constellation Cライン Ref.168.009はスピードマスターよりも高級なドレスウォッチとして登場します。

ケース、ベゼル、ラグが一体になった独特のCラインケースは当時の腕時計に多く見られますが、そのデザインをめぐって時計ファンの間で賛否が巻き起こるほど革新的でした。

今回紹介する個体は6時位置にOM(Or Massif)表記が入った貴重なオリジナルの文字盤で、金無垢を採用したフラッグシップラインです。視認性に優れるバーインデックスのセンター位置とペンシルハンドに施されたブラック塗装、複雑にカッティングされたカレンダー枠、名機と名高いCal.564のムーブメントの採用など、細部にまでこだわり抜かれています。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

メーカーがデザインに力を入れていた時代の時計ですから、ぱっと見でジェラルド・ジェンタ氏によるものだとわかる特徴的なデザインに加えて、文字盤にも細かな線が入っているなど非常に凝った作りがされています。

りゅうずは2段引きをするたびに、カレンダーが1日ずつ進みます。このクイックチェンジ機能は今となっては珍しくありませんが、この年代で言えばスピードマスターも採用していない斬新な機能です。やはり最上級モデルだからこそ、常に新しい技術を取り入れていたのでしょうね。

ただ、日本ではスピードマスターのイメージが強いこともあって、コンステレーションと言われてもすぐにオメガを連想できる人はそんなに多くないと思います。この知名度の低さも影響してか、この年代の時計としては価格もかなり抑えられています。本来、この年代の有名ブランドの時計を買おうとしたら、100万円ではとても買えません。今では作られていない当時のデザイン、当時の最上級モデルが手の出しやすい値段で楽しめる。これこそ現存するRef.168.009の最も大きな価値と言えるのかもしれませんね。

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中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら