28 時計の沼にハマりたい!

春から新生活? 士気を高めたい人は腕時計を新調してみましょう

MAR. 13, 2026 11:30
Text : 室井大和
まもなく4月。この春から新生活が始まる人も多いのではないでしょうか。今回は、新たなスタートを切る人の相棒としてふさわしい腕時計3本をピックアップしてみました。贈り物としてもオススメです!

王道ティソでちょっと外したチョイス

最初にご紹介するのは、世界トップクラスの販売本数を誇るスイスの巨人「ティソ」の「T-レース MotoGP オートマティック 2026 リミテッドエディション」です。

  • ティソ「T-レース MotoGP オートマティック 2026 リミテッドエディション」

    世界的バイクレース「MotoGP」とコラボした本格機械式腕時計です

本連載で過去に取り上げた腕時計の写真ギャラリーはこちら

ティソは2001年にMotoGPのオフィシャルタイムキーパーに就任。2003年にはコラボレーションウォッチを発表するなど、バイクレースとの関係を深めてきました。本モデルは2026年10月に栃木県のモビリティリゾートもてぎで開催される「MotoGP 日本グランプリ」とコラボレーションした1本です。

ケースバックにはエングレービングが施され、針を駆動するためのムーブメントが鑑賞できるシースルーバックを採用しています。ケースサイズは45mmと大きめですが、軽量なフォージドカーボンを用いることで軽快かつスポーティーな印象に仕上げています。

  • ティソ「T-レース MotoGP オートマティック 2026 リミテッドエディション」

    ムーブメントはスイス製ティソオートマティッククロノグラフを採用。パワーリザーブは最長68時間と長時間駆動を実現

ベゼルにはタキメータースケールを採用し、ニッケルブラック仕上げが施された針、レッドのクロノグラフ針、レッドのラバーストラップがレーシーな雰囲気です。

これから新しいことに挑戦する人にこそふさわしい1本だと思います。世界限定2,026本、価格は32万5,600円です。

  • ティソ「T-レース MotoGP オートマティック 2026 リミテッドエディション」

    大きめサイズとレッドのラバーストラップが存在感抜群。ヘルメット形状のスペシャルボックスに収納されています

春を感じるタグ・ホイヤーの名作

1860年創業の老舗腕時計メーカー、タグ・ホイヤーからは、日本の春を象徴する桜からインスピレーションを得た日本限定モデル「カレラ ジャパン リミテッドエディション」が登場しました。日付と曜日を表示する「デイデイト」と日付のみの「デイト」の2種類から選択できます。

  • タグ・ホイヤー「カレラ ジャパン リミテッドエディション」

    春の訪れを告げる桜色の輝きが個性を主張します

デイデイトはケースサイズが41mm、デイトは36mmとサイズは若干異なりますが、ともに文字盤にはブラックマザーオブパール、秒針には桜をイメージしたピンクが使われ、春を意識したモデルになっています。

  • タグ・ホイヤー「カレラ ジャパン リミテッドエディション」

    ケースサイズ41mmのデイデイト。ブラックマザーオブパールが独特の黒い輝きを見せています

  • タグ・ホイヤー「カレラ ジャパン リミテッドエディション」

    ケースサイズ36mmのデイト。このサイズならペアウォッチとしても使いやすいでしょう

ブラックマザーオブパールは光が当たる角度によって表情が変わり、平坦ではない奥行きを感じられる仕上がりに。

ともに100ｍ防水を備えており、実用性も申し分なしです。デイデイトは200本、デイトは150本の限定で、価格はどちらも78万1,000円です。これまでのタグ・ホイヤー カレラにはない、春を感じられる魅力的な1本になっています。

  • タグ・ホイヤー「カレラ ジャパン リミテッドエディション」

    デイデイトのムーブメントはキャリバー「TH31-02」。パワーリザーブは約80時間と実用性もバッチリです

ノモス グラスヒュッテで腕に彩りを

最後にご紹介するのは、1990年にドイツで創業した時計メーカー「ノモス グラスヒュッテ」のスポーツウォッチ「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」です。

  • ノモス グラスヒュッテ「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」

    ここ最近は文字盤が赤い腕時計が増えてきました。本作「マグマ」はパステルカラーのような淡い赤が特徴です

世界中の絶景からインスピレーションを得た6つのカラフルな文字盤が最大の特徴です。淡い赤が特徴の「マグマ」と名付けられた1本は、溶岩の奔流するエネルギーそのものを表現。ダイヤルの情熱的なマグマを冷却するかのように、外周リングにはライトブルーが配され、噴火の上の晴れた空をコントラストで再現しています。

  • ノモス グラスヒュッテ「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」

    3時位置にはセカンドタイムのサブダイヤルを配置。文字盤とのコントラストも本作の見どころです

カラーは全6色。「グレイシャー」は氷河の冷たさと清澄さから氷河の下の大地を形作る力強い静寂を再現しており、「デューン」は砂丘からインスピレーションを受け、果てない地平線と砂漠の黄金ベージュを表現しています。

  • ノモス グラスヒュッテ「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」

    ブルーグリーンのようなカラーの「グレイシャー」。サブダイヤルの赤が差し色で個性を演出しています

  • ノモス グラスヒュッテ「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」

    「デューン」はイエローが腕元を彩ります。困難を乗り越える回復力に色があるとすれば、このデューンのようなカラーだそうです

ノモス自社製自動巻きキャリバーを採用しており、約42時間のパワーリザーブを確保。現代の腕時計としてはもう少し長い駆動時間が欲しい気もしますが、自動巻きなので必要十分といったところでしょうか。ケースサイズは40mmと標準的で扱いやすいのもメリット。

  • ノモス グラスヒュッテ「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」

    キャリバー「DUW3202」を搭載。ワールドタイムや24時間と昼夜表示を可能にするなど多機能を実現したムーブメントです

これからの新生活に向けた気分や意気込みに合わせて色をチョイスするのも面白いかもしれません。好きな色の腕時計を着けると、自然とやる気や活気が満ちあふれてくること間違いなしです。販売予定数は世界で各色175本、価格は77万2,200円です。

腕時計を新調することは、士気を高めるために非常に効果的な手段だと個人的には感じています。新生活に向けて、好みの1本を見つけてみてはいかがでしょうか。

室井大和

室井大和

むろいやまと

1982年栃木県生まれ。陸上自衛隊退官後に出版社の記者、編集者を務める。クルマ好きが高じて指定自動車教習所指導員として約10年間、クルマとバイクの実技指導を経験。その後、ライターとして独立。自動車メーカーのテキスト監修、バイクメーカーのSNS運用などを手掛ける。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

