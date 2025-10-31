おしゃれ上級者であれば「抜け感」を意識したコーディネートを身にまとう機会があるかと思います。さまざまなキャラクターや人気商品とコラボした腕時計をジャケットの袖口からのぞかせるなんていうのも、抜け感ばっちりのコーデになるのでは? 今回は会話のネタになること間違いなしのコラボウォッチを選んでみました。

ゲームの世界観を名作ウォッチで再現

1892年に創業したアメリカ発祥の高級時計ブランド「ハミルトン」は、ゲームクリエイターの小島秀夫監督が手掛けた傑作ゲーム『デス・ストランディング』の続編『デス・ストランディング 2：ON THE BEACH』とのコラボウォッチ「ボルトン デス・ストランディング2 リミテッドエディション」を発表しました。

ベースとなる腕時計は、ハミルトンのアイコンとなっている腕時計「ボルトン」です。外装にはブラックPVD加工を施したチタニウムを採用し、ボルトンらしいアーチ状のラインに仕上げています。

文字盤上にはグレーのインジケーターとオレンジラッカーの秒針&インデックスを配し、7つのサファイアクリスタルで文字盤を覆っています。ブレスレットにもブラックPVD加工のチタニウムを組み合わせ、軽量化と耐久性を両立した1本です。

ケースバックからは25石、3針自動巻きムーブメントが眺められます。パワーリザーブは80時間で必要十分。ヒゲゼンマイの採用により、磁場や温度変化、衝撃などからの耐久性を高めています。

ゲームの近未来的な世界観をハミルトンの名作ウォッチ「ボルトン」に落とし込んだ、限定2,000本のリミテッドエディション。2025年6月末の発表当時にかなり話題となりました。価格は24万6,400円です。

いくつかのハミルトン取扱店で話を聞いたところ、「予約分だけですべて完売しました」という店舗もあれば、「発売から数日ですべて売り切れてしまいました」との説明も。限定本数2,000本のため、今から入手するのは難しいかもしれませんが、デス・ストランディングファンにはたまらない1本ですね。

特製のスペシャルパッケージとウォッチクロスが付属します

映画『ジョーズ』公開50周年を記念したセイコーの時計

セイコーは映画『ジョーズ』公開50周年を記念した数量限定モデル「セイコー プロスペックス SBDY137」を2025年7月11日に発売しました。

ベースとなっている腕時計は、1976年にオリジナルモデルが登場したセイコーのスポーツウォッチ「プロスペックス」。ジョーズの公開と同時期に生まれた時計をベースとし、スティーブン・スピルバーグ氏および海への畏敬と人間の勇気を描いた映画へのオマージュとして商品化したようです。

文字盤には海面を表現したグラデーション塗装が。型打ち模様をダイヤル全面にデザインすることで、海面の雰囲気をうまく再現しています。

サメが潜む水面のゆらぎを文字盤で表現しています

ケースバックは劇中に登場する「オルカボート」とサメの背鰭がマーキングされていて、通常モデルにはない特別感が味わえます。シリアルナンバーが入っているので、所有する喜びも大きいはずです。

ムーブメントには自動巻きキャリバー「4R36」を採用。パワーリザーブは約41時間を確保しています。200ｍ空気潜水用防水で、ダイバーズウォッチとしての規格もしっかり確保。内面無反射コーティングを施したレンズ付きサファイアガラスは視認性が良好です。

世界限定5,000本のうち、日本国内への割り当ては700本。価格は11万円です。

都内のいくつかのセイコー取扱店に聞いたところ、ほぼ完売(訪問時1本だけ在庫あり)との話でした。2次流通市場では13～21万円のプレ値で取り引きされていました。映画ファンなら垂涎のコレクターズアイテムでありながら、腕時計としてのスペックにも妥協のない1本です。

ペプシ缶の中から腕時計!

最後に紹介するのは、2025年9月5日に発売となったセイコーとペプシのコラボウォッチです。

ペプシといえば赤と青のカラーリングでおなじの世界的なソフトドリンクブランドです。「ペプシコーラ」の「ペプシ」は消化酵素「ペプシン」が由来。1898年に消化不良を改善する治療薬として開発されたそうです。

今回のコラボはセイコーとペプシが歩んできた長い歴史と、それぞれが築いてきたカルチャーへのリスペクトを背景に誕生しました。

ベースとなる腕時計にはセイコーの人気モデル「セイコー 5スポーツ」を採用。ヘリテージデザインに赤と青のペプシのロゴがあしらわれています。

2モデルのうち「SBSA319」は、シルバーの文字盤にペプシカラーのベゼルが象徴的なレトロデザインとなっています。ケースサイズは38mmで男女問わず快適な装着感が得られます。

一方の「SBSC023」は、ケースサイズがSBSA319よりも少し大きい42.5mmとなります。ステンレスにブラック硬質コーティングを施し、文字盤にもブラックを採用するなど、シックかつ迫力ある1本に仕上がっています。

両モデルともケースバックからムーブメントを眺められるシースルーバックを採用。そこにペプシのブランドロゴとシリアルナンバーを配置することで、特別感を演出しています。SBSA319は5万1,700円、SBSC023は7万3,700円。それぞれ世界限定7,000本、国内500本の限定モデルとなっています。

コラボウォッチはコレクターズアイテムとしてはもちろん、子や孫、知人へのプレゼントとしての需要もあり、多くの人がそのユニークなデザインに魅了されています。ただ、限定モデルは買えないこともありますから、気になるコラボウォッチはすぐにチェックすることをおすすめします。