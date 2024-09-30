阪急メンズ東京にドイツウォッチが集結、日本限定品や希少モデルを展示販売

阪急メンズ東京地下1階のウォッチコンシュルジュ「FORTUNE TIME」は、「ノモス グラスヒュッテ」をはじめとするドイツウォッチを集め、それぞれのブランドのこだわりを楽しめるフェアを開催する。期間は10月1日から31日まで。
今回開催の「ドイツウォッチフェア」では、取り扱うブランドの希少モデルや限定モデルを展示販売。購入の際にはストラップやオリジナルノベルティグッズのプレゼント(数量限定の場合有り)といったサービスも提供される。
フェアの詳細は以下の通り。
- 開催時期：10月1日～10月31日 11:00～20:00(土日祝)/12:00～20:00(平日)
- 取扱ブランド：ノモス グラスヒュッテ、ミューレグラスヒュッテ、ハンハルト、ユンハンス、マイスタージンガー、ラコ、ツェッペリン
- 開催店舗：ウォッチコンシェルジュ「FORTUNE TIME」
※定休日などは施設に準ずる。
取り扱う商品の一部は以下の通り。
ノモス グラスヒュッテ タンジェント ネオマティック ローズゴールド 日本限定
- 品番：NM160S2
- 価格：159万5,000円
- ケース素材：K18ローズゴールド、サファイアクリスタルバック
- ケースサイズ/厚み：35mm/6.9mm
- ストラップ素材：ホーウィン社製シェルコードバン
- 風防：サファイヤクリスタル
- 防水性：3気圧防水
- ムーブメント：自社製キャリバー「DUW3001」(自動巻き)
- 販売本数：日本限定20本
ミューレグラスヒュッテ スポーティボ トラベルGMT(10月中旬ごろ入荷予定)
- 品番：M1-52-13-MB
- 価格：53万9,000円
- ケース素材：ステンレススチール(ポリッシュ仕上げ)
- ケースサイズ：42.5mm
- ストラップ素材：メタルストラップ
- 風防：両面無反射サファイアクリスタル
- 防水性：30気圧防水
- ムーブメント：SW 330-2,Version Mühle.自動巻き
- パワーリザーブ約56時間
ユンハンス マイスター パイロット オートマティック ネイビーブルー
- 品番：27 4397 00
- 価格：42万4,600円
- ケース素材：DLC加工ステンレススチール
- ケースサイズ：43.3mm
- ストラップ素材：リベット付きレザーストラップ
- 風防：両面無反射コーティング 湾曲サファイアガラス
- 防水性：10気圧防水
- ムーブメント：自動巻き J800.1.6
ハンハルト パイオニア リミテッド レッド×グレイ
- 品番：H702L.240-0410
- 価格：71万5,000円
- ケース素材：ステンレススチール
- ケースサイズ：39mm
- ストラップ素材：カーフスキン・アルカンターラ(人工皮革スエード)
- 風防：サファイアガラス、スクリューダウンバック(SS)
- 防水性：10気圧防水
- ムーブメント：手巻き クロノグラフ selita AMT 5100 MB
- 販売本数：世界限定140本
ラコ オリジナル パイロット シュパイヤー
- 品番：862095
- 価格：19万8,000円
- ケース素材：ステンレススチール(サンドブラスト)・「FL23883」刻印ケース(側面/裏蓋)
- ケースサイズ：39mm
- ストラップ素材：カーフレザー(ダークブラウン)
- 風防：サファイアガラス(ドーム型/反射防止)
- 防水性：5気圧防水
- ムーブメント：自動巻き Sellita SW 200-1
ツェッペリン 100周年記念シリーズ オートマティック クロノグラフ 阪急メンズ東京フォーチュンタイム限定モデル
- 品番：8618-1-FT
- 価格：37万4,000円
- ケース素材：ステンレススチール
- ケースサイズ：43mm
- ストラップ素材：ステンレススチール カーフレザーストラップ付属
- 風防：サファイアガラス
- 防水性：5気圧防水
- ムーブメント：自動巻き